Nürnberg vor 19 Minuten

Fahrbahn

Nürnberg: Warnung vor Verkehrsbehinderungen nahe der Maximilianstraße

Die N-Ergie saniert ab Montag, 14. März, eine Gasleitung in der Maximilianstraße in Nürnberg. Dadurch wird es in den beiden Kreuzungsbereichen mit der Fürther Straße und der Adam-Klein-Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen.