Am vergangenen Wochenende (3. und 4.7.2021) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Kohlenhofstraße in Nürnberg ein. Im Zeitraum zwischen 22 Uhr am Samstag und 10Uhr am Sonntagmorgen hatten der oder die Einbrecher die Eingangstür zu dem Büro aufgehebelt, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Aus den Büroräumen entwendeten die Täter zahlreiche hochwertige Laptops im Wert von mehreren zehntausend Euro und flüchteten mit ihrer Beute anschließend unerkannt.

Der Schaden an der aufgehebelten Eingangstür beläuft sich auf etwa 200 Euro. Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kripo haben die Ermittlungen übernommen und bitten eventuelle Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.