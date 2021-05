Ausstellung mit Thema "Menstruation" startet in Nürnberg

Am 28. Mai ist internationaler Tag der Menstruation

Ausstellung in der "Roten Galerie" soll über Tabu-Thema aufklären

Am 28. Mai ist der internationale Menstruationstag. Noch immer ist die Menstruation in der Gesellschaft ein Tabu-Thema. Obwohl die Hälfte der Bevölkerung davon "betroffen" ist, wird die Menstruation öffentlich kaum behandelt. Fünf Künstlerinnen aus Nürnberg sprechen das Thema in einer Ausstellung jetzt offen an.

Ausstellung über Menstruation in Nürnberg: "Unangenehmes Thema"

Pünktlich zum internationalen Menstruationstag am 28. 05.2021 begann die Ausstellung. Bis zum 27. Juni kann man in der Roten Galerie in Nürnberg die Werke der fünf Künstlerinnen des Artischocken-Kollektivs bestaunen. "Wir sind super happy mit der Ausstellung", berichtet Michael Ziegler, Vorsitzender der Karl-Bröger-Gesellschaft, inFranken.de. Jede Künstlerin präsentiert das Thema Menstruation in ihrem eigenen Stil.

Polina Pravdikova, Illustratorin und Designer in aus Nürnberg, stellt filigrane Textilobjekte dar. Unter dem Motto "fragile" soll damit die eigene Zerbrechlichkeit und Sensibilität während der Zeit der monatlichen Blutungen zum Ausdruck gebracht werden.

Die zweite Künstlerin, Elisaweta Sliwinska, ist seit circa zehn Jahren im Fachbereich Design beschäftigt. "Menstruation ist immer noch ein in der Gesellschaft unangenehmes Thema. Es führt dazu, dass sogar viele Frauen immer noch nicht wissen, was tatsächlich mit dem Körper passiert. Scham und Tabus sind fest damit verbunden". Ihre Illustrationen sollen Fragen aufwerfen: "Was fühle ich, wenn ich an Menstruation denke? Ist es mir unangenehm darüber zu sprechen? Warum eigentlich?“

Schmerzen der Menstruation: Viele Dinge bleiben hinter den Kulissen

Elizaveta Shlosberg hat Design an der Technischen Hochschule Nürnberg mit Schwerpunkten Grafikdesign, Fotografie und Film studiert. Sie arbeitet als Designerin und leitet ehrenamtlich das Theaterstudio ArtiLife des ArtiSchocken-Kollektivs. Mit ihrer Video-Performance will sie darauf aufmerksam machen, wie Euphemismen die Menstruation im Alltag tabuisieren. "Wikipedia sagt: Euphemismus: Substantiv, maskulin [der] beschönigende, verhüllende, mildernde Umschreibung für ein anstößiges oder unangenehmes Wort. Ca. 5000 Euphemismen gibt es für das Wort Menstruation bzw. Periode alleine in zehn Sprachen."