Am Freitagabend (27. Mai 2022) ist auf der Ostendstraße in Nürnberg ein schwerer Unfall passiert. Der Fahrer eines SUV hatte kurz vor der Baustelle Seetorpark die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Straße abgekommen, berichtet die Berufsfeuerwehr Nürnberg.

Das Fahrzeug prallte zunächst gegen das Betonfundament einer Baustellenampel. Dabei wurde das tonnenschwere Betongewicht um mehrere Meter versetzt. Das Auto überschlug sich anschließend und kam völlig zerstört auf der Straße zum Liegen. Auch ein Elektroverteilerkasten und ein Bauzaun wurden beim Aufprall beschädigt. "Vor Ort fanden die Rettungskräfte ein ausgedehntes Trümmerfeld vor", berichtet die Nürnberger Feuerwehr.

Schwerer Unfall auf Ostendstraße: SUV nach Zusammenstoß mit Ampel völlig zerstört

Der Fahrer wurde in seinem deformierten SUV eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben und mit augenscheinlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Räumung der Unfallstelle gestaltete sich laut Feuerwehr aufwendig. Die Baustellenampelanlage drohte umzustürzen, ein Kranwagen war notwendig, um den Ampelmast wieder in Position zu bringen. Mit Unterstützung des Verkehrsbetriebes, des Energieversorgers und einer Fachfirma für Baustellenabsicherungen wurden die Unfallfolgen beseitigt. Auch Teile der Straßenbahnoberleitung mussten demontiert werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die Ostendstraße nach gut zwei Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Feuerwehr Nürnberg war mit insgesamt 28 Einsatzkräften vor Ort.