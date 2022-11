Nürnberg vor 54 Minuten

Großeinsatz

Stromausfall im Pflegeheim: Blackout führt zu Großeinsatz in der Nacht

In einem Pflegeheim in der Veilhofstraße in Nürnberg kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem kompletten Stromausfall. Auch das Notstromaggregat funktionierte schließlich nicht mehr. 240 Bewohner des Sebastianspitals waren betroffen, die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.