Edeka: Produktionsstandorte in Nürnberg und Rottendorf (bei Würzburg) schließen

(bei Würzburg) Neubau an A73: " Frische-Manufaktur" in Hirschaid (Kreis Bamberg) ersetzt bisherige Werke

" (Kreis Bamberg) "In die Jahre gekommen": Alte Stätten "baulich und wirtschaftlich nicht zukunftsfähig "

Alte Stätten "baulich und wirtschaftlich " Rund 350 Beschäftigte betroffen - Supermarkt-Kette und Betriebsrat unterzeichnen Sozialplan

Der Supermarkt-Riese Edeka schließt seine Produktionsstandorte in Nürnberg und Rottendorf (Landkreis Würzburg). "Die beiden in die Jahre gekommenen Werke sind baulich und wirtschaftlich nicht zukunftsfähig", erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung im vergangenen Jahr. Die bisherigen Stätten sollen 2024 durch das neue Produktions- und Logistikzentrum in Hirschaid (Landkreis Bamberg) abgelöst werden. Aber wie geht es mit den zahlreichen Mitarbeitern in Mittel- und Unterfranken weiter? inFranken.de hat nachgehakt.

Edeka-Werke in Nürnberg und Rottendorf werden geschlossen - was passiert mit Mitarbeitern?

Mit der Inbetriebnahme der neuen "Frische-Manufaktur" in Hirschaid Ende 2024 werden die Produktionsstandorte Rottendorf und Nürnberg geschlossen. Dort stellt Franken-Gut, eine Tochter der Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen, aktuell Wurstwaren für das gesamte Absatzgebiet her. Rund 410 Märkte werden täglich mit Fleischerzeugnissen aus der Eigenproduktion beliefert. Doch damit ist in gut zwei Jahren Schluss.

Im Hirschaider Gewerbegebiet entsteht gegenwärtig ein moderner Neubau, der die beiden bisherigen Werke künftig ersetzt. "Das Spektrum an Fabrikationen, die wir in der neuen Frische-Manufaktur produzieren, wie zum Beispiel auch vegane Produkte, können wir an den Altstandorten aus Kapazitätsgründen nicht leisten", teilt Edeka-Sprecherin Stefanie Schmitt inFranken.de am Montag (12. September 2022) mit. In der neuen Produktstätte, verkehrsgünstig an der A73 gelegen, werden in Zukunft sämtliche Waren für die Bedientheken gelagert - darunter auch Fisch und Käse.

Für die Angestellten in Nürnberg und Rottendorf ist die Schließung der jetzigen Produktionsstätten indessen mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. "Wir haben für die aktuell rund 350 Beschäftigten der beiden Bestandsstandorte zusammen mit dem Betriebsrat einen fairen Sozialplan unterzeichnet", berichtet Schmitt. In diesem werde für viele Mitarbeiter "eine sehr attraktive Brücke in den nächsten Lebensabschnitt" gebaut - etwa in den Ruhestand, eine andere Tätigkeit oder einen Wechsel innerhalb des Edeka-Verbunds. "Dies wird die überwiegende Mehrheit nutzen."

Edeka baut neuen Produktionsstandort in Hirschaid - Angestellte erhalten "Umzugsprämie"

Darüber hinaus beinhalte der Sozialplan auch Regelungen für Angestellte, die ihren Lebensmittelpunkt in den Bamberger Raum verlegen. "So gibt es beispielhaft eine Umzugsprämie, die Übernahme der Umzugskosten und einen Fahrkostenzuschuss", erläutert die Unternehmenssprecherin. "Wie viele diese Angebote nutzen werden, wissen wir derzeit noch nicht."

