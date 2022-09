Deutschland vor 54 Minuten

"An der Belastungsgrenze": Kaufmann reicht es - mehrere Edeka-Märkte schließen deutlich früher

Inflation, Lieferengpässe, Personalmangel: Nicht nur die Kund*innen im Einzelhandel sind gefrustet, sondern auch die Mitarbeitenden - an denen wird der Ärger über hohe Preise oder leere Regale nämlich meist ausgelassen. Dieter Hieber, der 16 Edeka-Märkte in Deutschland betreibt, sieht sein Personal "an der Belastungsgrenze - und zieht Konsequenzen.