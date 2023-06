Nürnberg : Rock im Park 2023 - Festival-Besucher loben Toiletten- und Duschsituation

Im Gegensatz zu vergangenem Jahr, müssen Festival-Besucher heuer für die Nutzung der Duschen und festen Toilettenhäuschen nicht mehr extra zahlen. InFranken.de hat sich auf den Zeltplätzen umgehört und bei den Festival-Besuchern nachgefragt, wie sich das auf die Sauberkeit der Sanitäranlagen ausgewirkt hat. Während die meisten von der kostenlosen Nutzung und der Sauberkeit in diesem Jahr begeistert sind, haben einige weibliche Rock im Park-Gäste eine Sache zu bemängeln.

Rock im Park 2023: Festival-Besucher loben Sauberkeit von Duschen und Toiletten

"In diesem Jahr auf jeden Fall top, dass man sich keine extra Bändchen für die Toiletten und Duschen kaufen musste, sondern dass sie für alle frei zugänglich waren", freut sich eine junge Rock im Park-Besucherin. Zumal die Sauberkeit der sanitären Einrichtungen demnach in keinster Weise darunter gelitten habe. "Dafür, dass das alle nutzen konnten, fand ich die Toiletten echt top sauber", berichtet sie. Zudem habe es auch immer ausreichend Klopapier in den Toiletten gegeben, was keinesfalls selbstverständlich sei, wie sie aus ihrer eigenen Festival-Erfahrung nur allzu gut wisse.

Nur eine Sache habe sie zu kritisieren. "Es gibt leider keine Mülleimer, die Toiletten sind also nicht wirklich frauenfreundlich", sagt sie. Das sehen auch einige andere Festivalbesucherinnen so. Ihnen zufolge könne das eventuell auch der Grund dafür sein, dass einige der Toiletten vorübergehend verstopft gewesen waren. "Ist ja völlig klar, dass die Frauen ihre Tampons und Binden dann einfach ins Klo werfen und nicht quer über den Zeltplatz tragen, wenn kein Mülleimer da ist", sagt eine der jungen Frauen. Und eine weitere Kleinigkeit sei ihr auch noch aufgefallen. "Leider hat es auf den Toiletten keine Seife oder Desinfektionsmittel gegeben, obwohl sogar entsprechende Spender vorhanden wären", berichtet sie.

Der 28-jährige Flo, der seit mittlerweile 10 Jahren jedes Jahr auf Rock im Park geht, sei von der Nutzung der Sanitäranlagen in diesem Jahr begeistert. "Ich glaube, die Toiletten waren in diesem Jahr so sauber wie nie", sagt er gegenüber inFranken.de. Außerdem hätten ihn die geringen Wartezeiten in diesem Jahr positiv überrascht. Wie er berichtet, habe er in den vergangenen Jahren für die Duschen und Toiletten nämlich immer extrem lange anstehen müssen.

"Da war immer die Hölle los", erinnert sich der passionierte Festivalgänger. "Das ging so weit, dass man teilweise schon um 7 Uhr zum Duschen gehen musste, wenn man nicht ewig warten wollte, weil da noch am wenigsten los war", lacht er. Heuer sei das jedoch ganz anders gewesen. "Ich hab keine Ahnung warum, aber dieses Jahr musste ich eigentlich nie warten, egal zu welcher Uhrzeit ich da war", freut er sich. Ob die Nutzung auch im kommenden Jahr kostenlos sein wird, könne man indes noch nicht sagen, wie eine Sprecherin des Veranstalters auf Nachfrage von inFranken.de erklärt.

