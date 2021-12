Nürnberg: Polizeieinsatz im Stadtgebiet wegen zwei großer Feiern

Insgesamt ca. 300 Menschen fanden sich an zwei Orten zusammen

Ein Gastgeber verlangte Eintritt, weshalb die Polizei Ermittlungen einleitete

Zwei größere Partys mit hunderten von Leuten haben am Samstagabend (4. Dezember 2021) die Polizei in Nürnberg auf den Plan gerufen, wie die Polizei Mittelfranken auf Facebook berichtet. Dabei handelte es sich um eine Hausparty mit rund 200 und eine Feier an der Wöhrder Wiese mit 100 Personen.

Jugendliche feiern zu hunderten in Nürnberg: Flucht in verschiedene Richtungen

Bei ersterer entdeckten die Beamten bei ihrer Ankunft, dass die rund 200 Gäste wohl ein Eintrittsgeld gezahlt hatten. Die Polizei ging ihrer Meldung zufolge dementsprechend von einer unerlaubten öffentlichen Veranstaltung aus, mit der sich Geld verdient werden sollte. Gegen den 32-jährigen Gastgeber ermittelt die Polizei nun.

Die Feier an der Wöhrder Wiese zog rund 100 Menschen an - überwiegend Jugendliche, wie die Polizei schreibt. Diese ergriffen bei der Ankunft der Beamten offenbar in verschiedene Richtungen die Flucht. Bei einer 17-jährigen Teilnehmerin konnte allerdings noch ein Joint gefunden werden, der dann von den Beamten beschlagnahmt wurde.