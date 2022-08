Nürnberg vor 1 Stunde

Kontrolle spät bemerkt

Zivilpolizei erwischt "Verkehrs-rAudi": 32-Jähriger rast mit 58 km/h zu viel durch Nürnberger Innenstadt

Die Polizei in Nürnberg konnte in der Innenstadt in zivil einen "rücksichtslosen Fahrer" stoppen. Der 32-Jährige war mit seinem Audi fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.