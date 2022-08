Nürnberg: Pfandleihhaus erlebt riesigen Kunden-Ansturm

"Kunden spiegeln Querschnitt der Gesellschaft": Nicht nur Niedrigverdiener betroffen

"Werden Verbraucher kalt treffen": Betreiber mit düsterer Prognose

Das "KFZ-Pfandleihaus" in Nürnberg verzeichnet derzeit einen deutlichen Kundenanstieg - und erklärt in einer Pressemitteilung, warum die Pfandkredite derzeit so zulegen. Für die kommenden Monate stellen die Betreiber eine düstere Prognose auf.

"Fahrzeuge, hochwertiger Schmuck und Elektronik": Warum Pfandkredite in letzter Zeit zulegen

"Die derzeitige Kriegssituation in Osteuropa und die daraus resultierenden Effekte wie Verteuerung der Lebensmittel- und Energiepreise sind spürbar angekommen", erklärt Pam Pomerance vom Nürnberger "KFZ-Pfandleihhaus". Doch nicht nur Niedrigverdiener seien von der aktuellen Situation betroffen. "Unsere Kunden spiegeln den Querschnitt der Gesellschaft, vom Leistungsempfänger bis zum Unternehmer", erklärt sie weiter.

In der Pressemitteilung berichtet auch eine Pfandleihhaus-Kundin, dass das bezogene Elterngeld zuletzt nicht mehr ausreiche, um die gestiegenen Benzinkosten und Wocheneinkäufe zu decken. "Deshalb gebe ich nun meinen Wagen ins Leihhaus und hole ihn von meinem ersten Gehalt nach der Elternzeit wieder ab", erklärt sie. Vor allem Fahrzeuge, hochwertiger Schmuck und Elektronik seien zur Abgabe geeignet. Wie das Pfandleihhaus erklärt, lasse sich ein kurzfristiger finanzieller Engpass damit überbrücken.

Leihhaus-Inhaber Rick Pomerance sieht für die Zukunft einen noch höheren Bedarf an solchen Krediten. "Die gestiegenen Energiepreise werden viele Verbraucher trotz Warnung der Politik kalt treffen". Auch Unternehmer werden laut ihm davon betroffen sein. "Unternehmer aus dem klein- und mittelständischem Umfeld sehen sich zwischenzeitlich nicht nur mit den steigenden Energiepreisen konfrontiert, sondern auch mit Gehaltsanpassungswünschen der Belegschaft sowie steigende Gehälter und Gehaltsnebenkosten durch Anhebung des Mindestlohns".

Auch interessant: Videospiele für 10.000 Euro aus Drogeriemarkt gestohlen und verkauft - Verdächtige (19, 21) in Nürnberg ermittelt