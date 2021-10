Neuer Burger-Laden "Peter Pane" in Nürnberg

Restaurant seit Donnerstag, 21. Oktober 2021, geöffnet

geöffnet Erstes Lokal der Kette in Nürnberg will die "besten Burger der Stadt" anbieten

will die "besten Burger der Stadt" anbieten Sitzplätze, Terrasse, Speisekarte: Das bietet das "Peter Pane"

Seit Juli war bekannt, dass noch in diesem Jahr das erste "Peter-Pane"-Restaurant Frankens eröffnen soll. Am vergangenen Donnerstag war es so weit: Die beliebte Burger-Kette hat die Türen in dem neuen Lokal in der Königstraße 17 in Nürnberg für alle Burger-Fans aufgemacht. inFranken.de verrät, was euch im Herzen der Altstadt kulinarisch erwartet.

Update vom 25.10.2021, 12.31 Uhr: Erstes "Peter Pane" in Franken hat offen - das bietet das Burger-Restaurant in Nürnberg

"Nürnberg, bereit für die besten Burger der Stadt?", gibt sich das Unternehmen in einer Pressemitteilung selbstbewusst. Am vergangenen Donnerstag, 21. Oktober 2021, hat die erste fränkische "Peter Pane"-Filiale in Nürnberg eröffnet. Standort ist die Königsstraße 17 im Herzen der Altstadt nahe der Lorenzkirche, wo sich früher das "Vapiano" befand.

Insgesamt würden nun rund 50 Menschen im neuen "Peter Pane" in Nürnberg arbeiten, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt. Insgesamt biete der "der wunderschöne Gastraum und die großzügige Terrasse" Platz für 280 Personen. Geleitet werde das Restaurant von Durim Thaqi, der 2015 bei "Peter Pane" in Berlin als Mini-Jobber im Service begonnen habe.

Dieser habe dem Lübecker Geschäftsführer der Burger-Kette Patrick Junge vorgeschlagen, eine Filiale in Nürnberg zu eröffnen, die nun als Joint-Venture geführt werde. "Mein Ziel ist es, hier in der Region weitere Peter-Pane-Restaurants zu eröffnen, um noch mehr Burger-Fans für unser Konzept zu begeistern", kündigt Thaqi in der Mitteilung an. Künftig plant das Unternehmen also bereits, weitere Restaurants in Franken zu eröffnen.

Diese Gerichte gibt es im neuen "Peter Pane" - das sagen die Gäste bisher

Man biete im neuen Restaurant "verschiedenste Burgerkreationen, leckere Getränke und ein unvergessliches Erlebnis", wirbt "Peter Pane" auf der eigenen Website. Die Öffnungszeiten der neuen Filiale in Nürnberg sind laut Unternehmen Sonntag bis Donnerstag von 11 Uhr bis 22 Uhr sowie Freitag und Samstag von 11 Uhr bis 23 Uhr.

Besonders stark wirbt das Restaurant mit "einer ganzen Reihe vegetarischer und veganer Kreationen". Dazu zählen etwa der "Vegan BBQ" mit einem Rote-Bete-Quinoa-Bratling, und weißer, geräucherter BBQ-Sauce und die "Verlockung" mit Süßkartoffel-Amaranth-Bratling, Cheddar-Käse, Röstzwiebeln und Tomatensalsa. Fleisch-Fans will "Peter Pane" mit Hähnchen-Burgern, unter anderem mit Guacamole und Mango-Chutney, sowie klassischen Rindfleisch-Burgern locken.

Außerdem soll eine regelmäßige Cocktail-Happy-Hour und verschiedene Pommes Frites mit Saucen und Gemüse neue Kundschaft anziehen. Die bisherigen Gäste geben "Peter Pane" eine weitgehend gute Bewertung, wie die ersten Google-Rezensionen des Restaurants in Nürnberg zeigen. "Der beste Burger, den ich seit langem in Nürnberg gegessen habe", schreibt ein Nutzer. "Und auch für die Kids eine extra Karte mit preiswerten Kindermenüs", heißt es in der Bewertung einer Mutter. Bemängelt wird bei einigen Rezensionen hingegen unter anderem, dass die Cocktails aus zu viel Eis bestünden und die Wartezeit auf das Essen zu lange sei. Aktuell hat "Peter Pane" eine Bewertung von 4,5 Sternen.

Update vom 14.09.2021: "Peter Pane" in Nürnberg soll Ende Oktober eröffnen

"Die Arbeiten sind im Zeitplan, es gibt keine Verzögerungen", erklärt Pressesprecherin Sina Hillmann auf Anfrage von inFranken.de. Demnach stehe mittlerweile auch ein konkreter Eröffnungstermin für die Filiale in Nürnberg fest. Ab dem 21. Oktober sollen Gäste dort die Speisen von "Peter Pane" genießen können.

Jeder vierte Burger bei "Peter Pane" ist vegetarisch oder vegan. Die Kette will ihre Kundschaft unter anderem mit "Green Oat"-, Rote-Bete-Quinoa- und Süßkartoffel-Amarinth-Bratlingen locken. Außerdem gibt es sogenannte "Overload-Fritten", also Pommes Frites, die mit verschiedenen Soßen, Käse und Gemüse serviert werden.

Das Unternehmen wirbt außerdem mit einem erhöhten Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Man sei "auf einem guten Weg, dass alles, was für uns produziert wird, umweltschonend, recyclingfähig und langlebig ist". Dazu gehören laut Website die "zu 100 Prozent plastikfreien, biologisch abbaubaren und recyclebaren Burger, Boxen und Trinkhalme, unser zertifiziert nachhaltiges Holzbesteck, sowie unsere gesamten Werbematerialien".

Erstmeldung vom 09.07.2021: "Peter Pane": Neues Burger-Lokal in Nürnbergs Innenstadt

Auf der Speisekarte von "Peter Pane" finden sich allerlei verschiedene Burger-Varianten: Neben Rindfleisch-Klassikern und Hähnchen-Burgern werden auch Burger ohne Brot angeboten. Außerdem gibt es der Restaurant-Kette zufolge eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Burgern - die fleischlosen Alternativen machen mittlerweile jeden vierten verkauften Burger aus, wie die "Peter Pane" auf seiner Website erklärt.

Aktuell wirbt der Burger-Laden mit der Aktion "Iss das bunt": "Für jeden Burger und Salat, der im Juli bei uns gegessen wird, pflanzen wir einen Quadratmeter Blumenwiese", erklärt "Peter Pane". Am "Meatless Monday", also jeden Montag, gibt es außerdem jeden fleischlosen Burger für 6,90 Euro. Verkauft werden die Burger in Nürnberg in einem Restaurant mit 238 Quadratmetern Gastraum-Fläche - hinzukommen 93 Quadratmeter Außenfläche.

Mehr als 40 "Peter Pane"-Restaurants

Mittlerweile gibt es mehr als 40 "Peter Pane"-Restaurants, in denen derzeit rund 1800 Menschen angestellt sind. Die Zahl der Burger-Läden soll allerdings noch weiter wachsen: Bis 2026 will die Kette 100 Restaurants führen. Und neben einem eigenen Foodtruck, der derzeit in Schleswig-Holstein unterwegs ist, gehört dann bald auch das neue Burger-Lokal in Nürnberg zu den "Peter Pane"-Restaurants.

Schon seit Februar gibt es in der Nürnberger Innenstadt eine "Five Guys"-Filiale. In der Karolinenstraße eröffnete die US-amerikanische Restaurantkette ihre erste Filiale in Franken.