Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert die Fahrbahn der Ostendstraße zwischen Lindnerstraße und Mögeldorfer Hauptstraße. Die Arbeiten beginnen am Montag, 13. März, und sollen am Montag, 27. März 2023, abgeschlossen werden. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, werde bereits am Sonntag, 12. März, die provisorische Gelbmarkierung für die Verkehrsführung aufgebracht.

Dies führt nur punktuell zu Einschränkungen. Der Autoverkehr wird mit einer Spur pro Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeführt. Für Radfahrerinnen und Radfahrer wird eine Umleitung über den Weigelshofer Weg ausgeschildert.

Von Montag bis Sonntag, 13. bis 19. März, wird die nördliche Fahrbahnhälfte saniert und der Verkehr über die südliche Seite geführt. Die anliegenden Grundstücke der Ostendstraße mit den ungeraden Hausnummern 171 bis 199 sind währenddessen nur fußläufig erreichbar. Die Einmündung zur und von der Mögeldorfer Hauptstraße ist gesperrt.

Von Montag bis Montag, 20. bis 27. März, wechseln die Arbeiten auf die südliche Fahrbahnhälfte, der Verkehr wird über die Nordseite geführt. Dementsprechend sind in diesem Zeitraum die Grundstücke Ostendstraße 168 bis 212 (gerade Hausnummern) nur fußläufig zu erreichen.

Es ist in dieser Woche auch nicht möglich, aus der Lindnerstraße, Lechnerstraße und Thusneldastraße in die Ostendstraße einzubiegen. In der Gegenrichtung ist es ebenfalls nicht möglich, aus der Ostendstraße in die Lindnerstraße und die Thusneldastraße einzufahren.

Die Straßen sind aber von der Breitengraserstraße aus über eine provisorische Zufahrt erreichbar.