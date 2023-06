Nürnberg: Neues Mega-Hochhaus "The One" wird gebaut - beliebte Restaurant-Kette zieht ein

Die Immobilienfirma S&P Commercial Development hat rund 1.073 Quadratmeter an die Markengastronomie "L’Osteria" in Nürnberg vermietet. Dies verkündete die Beteiligung der Sontowski & Partner Group in einer Pressemitteilung.

Kurz nach Baubeginn seien damit bereits insgesamt circa 6500 Quadratmeter und rund 65 Prozent der Gesamtmietfläche des Objekts an der Erlanger Straße, Ecke Forchheimer Straße vermietet. Die Fertigstellung ist laut den Verantwortlichen für Anfang 2025 geplant.

"The One" in Nürnberg wächst immer weiter: Restaurant soll "Extravaganz und Wohlfühlambiente" bringen

Der geplante Tower "The One" umfasse rund 10.000 Quadratmeter Büro- und Gewerbefläche auf 12 Geschossen. "L’Osteria" habe mit den ca. 1.073 m² einen Großteil der Erdgeschossflächen inklusive einer 177 m² großen Terrasse angemietet. "Die Markengastronomie, die derzeit stark expandiert, ist bereits an rund 160 Standorten in acht europäischen Ländern vertreten. Mit dem neuen Haus eröffnet die vierte 'L’Osteria' in Nürnberg", heißt es in der Pressemitteilung. „Für den neu entstehenden Stadtteil ist das ein wichtiger infrastruktureller Schritt“, wird Sven Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter der S&P Commercial Development zitiert. "Die 'L’Osteria' wird mit ihrer Außenterrasse, die unmittelbar am neuen Stadtteilplatz liegt, das neue Viertel rund um die 'Neue Mitte Thon' beleben und eine hervorragende Ergänzung für das Quartier und den Stadtteil darstellen", so Sontowski.

"The One" ist Teil des 5,9 Hektar umfassenden Entwicklungsareals "Neue Mitte Thon", das laut S&P Commercial Development mit Nahversorgung, Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und öffentlichen Plätzen ein neues Zentrum für den Stadtteil bilden soll. In Erlangen macht das Unternehmen derzeit mit einem ganz ähnlichen Projekt im Stadtteil Eltersdorf auf sich aufmerksam.

Als markantes architektonisches Landmark bilde "The One" den Auftakt des Areals. Bereits Mitte vergangenen Jahres habe man rund 5.400 m² Bürofläche an die arano group vermietet. Darüber hinaus seinen derzeit seien noch ca. 4.000 m² Bürofläche verfügbar, die sich auf die oberen sechs Geschosse verteilen. Im Erdgeschoss des Gebäudes sei nur noch eine Gastronomiefläche von ca. 80 m² mit Terrasse verfügbar.

E-Ladestationen und gute Anbindung: Das sind laut Immobilienfirma die Vorteile der "Neuen Mitte Thon"

Beim Bau des Büroturms will die S&P Commercial Development laut Eigenaussage einen hohen Nachhaltigkeitsstandard realisieren: "Für eine sehr gute Energieeffizienz sorgt die Bauausführung im KfW-40-Standard. Retentionsflächen auf den Dächern und Außenlagen sowie eine eigene Versickerungsanlage werden zudem die komplette Versickerung von Niederschlägen auf dem eigenen Grundstück ermöglichen. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wird bei der Entwicklung auf gut trennbare und wiederverwertbare Materialien zurückgegriffen", wirbt das Unternehmen.

Ein Großteil der PKW-Parkplätze in der Tiefgarage werde zudem mit einer E-Lademöglichkeit ausgestattet sein. Das Areal befindet sich im Nürnberger Nordwesten und sei laut den Verantwortlichen "sehr gut" an den ÖPNV angebunden: "Eine Straßenbahnhaltestelle vor der Haustür bietet eine "unmittelbare Verbindung" in die Innenstadt.

"Über die Erlanger Straße ist das Objekt darüber hinaus auch für den Individualverkehr mit dem Stadtkern als auch mit den nördlichen Städten der Metropolregion Nürnberg verbunden", heißt es. Auch der Nürnberger Flughafen liege rund fünf Autominuten entfernt.

Währenddessen hat der Airport Nürnberg einige neue Nonstop-Flugziele für den Sommer 2023 vorgestellt. Aktuell läuft in Nürnberg auch ein anderes großes Bauprojekt, in dessen Zuge ein 400-Tonnen-Großkran vor einem Schwimmbad für Aufsehen sorgt.