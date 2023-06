Nürnberg: 400-Tonnen-Großkran vor Volksbad - das steckt dahinter

Die Projektgruppe Volksbad beginnt in dieser Woche mit der Entfernung des Dachs der Männerschwimmhalle II. Hierzu ist ein spezieller, 400 Tonnen schwerer Autokran nötig, berichtet die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Dieser muss vor dem Volksbad in der Rothenburger Straße aufgestellt werden. Deshalb muss auf Höhe des Volksbads eine Fahrspur bis voraussichtlich Sonntag, 25. Juni 2023, gesperrt werden.

„Die Sanierung des Volksbads geht in großen Schritten voran. Leider lässt sich bei einem solchen Riesenprojekt nicht alles geräuschlos und ohne Einschränkungen umsetzen. Wir arbeiten mit voller Kraft, damit der Großkran schnellstmöglich wieder von der Straße kommt“, sagt Dr. Christian Pröbiuß, Sprecher der Projektgruppe Volksbad der Stadt Nürnberg.

„In den 1950er-Jahren wurde die im Krieg schwer zerstörte Männerschwimmhalle II wiederinstandgesetzt – anders als das Original mit einem Flachdach mit Blecheindeckung. Dieses wird nun entfernt, was aufgrund der schweren Stahlbetonteile nur mit einem zweiten Kran möglich ist. Zukünftig erhält die Halle II wieder ein Giebeldach, so wie es 1914 gebaut wurde“, fügt Pröbiuß hinzu.