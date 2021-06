Neue "Dunkin' Donuts"-Filiale in der Nürnberger Königstorpassage startet erfolgreich: Vor fast zwei Monaten, am 16. April 2021, eröffnete in unmittelbarer Nähe zum Nürnberger Hauptbahnhof eine weitere "Dunkin' Donuts"-Filiale. Einige Wochen nach der Eröffnung zeigt sich das Unternehmen mit dem Standort in der Königstorpassage rundum zufrieden.

Die nur 38 Quadratmeter große Filiale beschäftigt aktuell fünf feste Mitarbeiter. Derzeit werden dort ausschließlich To-go-Produkte angeboten. Die kleine Filiale habe ohnehin keine Sitzplätze, möglicherweise werden in der Zukunft aber Stehplätze eingerichtet, erklärt Carmen Innig aus der Marketing-Abteilung von "Dunkin' Donuts" gegenüber inFranken.de. Worauf sich die Kunden dort freuen dürfen? "Auf eine nette Begrüßung im Store – wir freuen uns wirklich über jeden Gast." Außerdem natürlich auf das breite Sortiment an Donuts, Gebäck und Heiß- und Kaltgetränken.

"Dunkin' Donuts"-Filiale in der Königstorpassage: Unternehmen zieht positive Bilanz

In unmittelbarer Nähe zur neuen Filiale in der Königstorpassage gibt es noch weitere "Dunkin' Donuts"-Filialen. Eine in der angrenzenden Königsstraße und eine zweite direkt im Hauptbahnhof. Trotzdem: "Von dieser tollen Lage haben wir lange geträumt. Da mussten wir zuschlagen", so Innig. Außerdem handle es sich um einen komplett anderen Laufweg, denn U-Bahn-Pendler kämen an den anderen beiden Stores gar nicht vorbei.

Nach den ersten Wochen nach der Eröffnung zeigt sich das Unternehmen zufrieden mit Standortwahl und Geschäft: "Wir ziehen eine sehr positive Bilanz bislang. Der Store wird gut angenommen und es verspricht natürlich noch mehr zu werden, wenn die Menschen wieder mehr unterwegs sind und z.B. auch wieder mehr in den Büros arbeiten."

Die Eröffnung der neuen Filiale habe man unter den aktuellen Umständen zurückhaltend gestaltet. Menschenansammlungen galt es schließlich zu vermeiden. "Trotzdem sind wir sehr erfolgreich gestartet und darum auch sehr zufrieden", betont Innig. Betreiber des Stores in der Königstorpassage ist ein Franchise-Partner, der alle Filialen in Bayern und Baden-Württemberg führt. Ausnahme sei die Stadt Aschaffenburg.

Trotz Corona-Pandemie: Eröffnung der "Dunkin' Donuts"-Filiale war voller Erfolg

Bei einem Besuch der Filiale erwarte die Gäste das breite Sortiment von "Dunkin' Donuts". Es besteht aus: "Donuts, Backwaren wie Brownies und Muffins, heiße und kalte Kaffeegetränke und auch Getränke ohne Koffein." In Deutschland sei das Unternehmen vorrangig für Donuts bekannt.

Innig erklärt aber das auch bei den Donuts das Sortiment von schlichten Donuts beispielsweise nur mit Puderzucker hin zu besonderen Variationen mit "allerlei Süßwaren und Toppings obendrauf" reiche. Aktueller Bestseller sei der "Boston Creme Donut. "Ein Klassiker, gefüllt mit einer leckeren Creme, glasiert mit Schokoladen-Icing".



