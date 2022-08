"Person in Wassernot": Nürnberger Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften nachts am Wöhrder See. Badeutensilien haben in der Nacht zum Donnerstag (4. August 2022) in Nürnberg zu einem nächtlichen Feuerwehreinsatz am Wöhrder See geführt. Der Grund: Vom Besitzer der Gegenstände fehlte vor Ort jede Spur.

Ein herrenloses Handtuch und andere Utensilien deuteten darauf hin, dass sich gegen Mitternacht womöglich noch jemand im Wasser befand. "Die Alarmierung erfolgte um 0.18 Uhr", berichtet Sebastian Kahl, Sprecher der Feuerwehr Nürnberg am Donnerstagmittag inFranken.de. Der Grund für den Einsatz lautete demnach "Wasserrettung - Person in Wassernot".

Suchaktion in Nürnberg: Feuerwehr mit rund 22 Einsatzkräften nach Mitternacht am Wöhrder See

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst hielten in der Folge rund um den Nürnberger Stausee Ausschau nach einer etwaigen Notfallsituation. Allein die Feuerwehr war mit rund 22 Kräften vor Ort. "Mit zwei Schnelleinsatzbooten haben wir den See abgesucht", erklärt Feuerwehrsprecher Kahl. "Es wurde geprüft, ob wirklich jemand verschwunden ist."

Nachdem im Wasser des Wöhrder See trotz der Suchaktion niemand entdeckt worden war, wurde der Einsatz bald darauf ergebnislos abgebrochen.

Auf der A9 bei Schnaittach kam es am Mittwoch indessen zu einem tödlichen Unfall. Eine Seniorin war als Geisterfahrerin auf der Autobahn unterwegs und kollidierte mit zwei Autos. Die Frau erlag ihren Verletzungen.