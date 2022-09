Der Polizei ist es am Dienstagvormittag (20. September 2022) in der Nürnberger Gartenstadt gelungen, einen mutmaßlichen Fahrraddieb anzutreffen. Nach kurzer Flucht konnte der Tatverdächtige im Bereich des Personenschiffhafens festgenommen werden.

Am frühen Dienstagmorgen stellte ein 21-jähriger Mann fest, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Da das Fahrrad allerdings mit einem GPS-Sender ausgerüstet war, konnte der Mann sein Fahrrad im Bereich der Pachelbelstraße lokalisieren. So berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Nürnberg: Mutmaßlicher Fahrraddieb nach Flucht festgenommen

Dort traf er auf einen 37-jährigen Mann, welcher sich in der Nähe eines weißen Kastenwagens aufhielt. Da sich laut Ortung das gestohlene Rad in dem Kastenwagen befand, sprach der Mann den 37-Jährigen an und forderte Einsicht auf die Ladefläche. Als der 21-Jährige dort seines und weitere Räder sah, hielt er dem 37-Jährigen den Diebstahl vor und verständigte die Polizei.

Der 37-Jährige flüchtete daraufhin mit dem weißen Transporter über mehrere rote Ampeln in Richtung Europakai. Dort gelang es einer alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd, den weiter zu Fuß flüchtenden 37-Jährigen festzunehmen. Im Ladebereich des Transporters fanden die Beamten zudem weitere Fahrräder, welche offenbar ebenfalls gestohlen wurden.

Der 37-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Der Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.