Nürnberg vor 24 Minuten aktualisiert vor 24 Minuten

Auto-Poser

Mehr illegale Tuner-Treffen: Polizei geht gegen fränkische Szene vor

Die Polizei will die Tuner-Szene in Nürnberg stärker kontrollieren. In den vergangenen Wochen fielen "Autoposer" immer wieder negativ auf. Hunderte trafen sich bei illegalen Veranstaltungen und es gab Rennen.