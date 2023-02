Nürnberg: Feinkostladen "Brandl's Räucherkammerl" schließt nach 55 Jahren

"Brandl's Räucherkammerl" bietet seit 55 Jahren Feinkost- und Wurstwaren in Nürnberg an. Am 31. März 2023 werde der Laden, den Richard Brandl 1984 von seinen Eltern übernommen habe, offiziell schließen, so der Plan. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt die Mitarbeiterin und Lebensgefährtin des Chefs, Birgit Weiß, wie es zu diesem Entschluss kam.

Der Feinkostladen werde "aus Altersgründen" schließen, berichtet Weiß. "Richard Brandl ist im Rentenalter angelangt, er ist bereits 67 Jahre alt, ich glaube da kann man schonmal aufhören zu arbeiten", erklärt sie. Die aktuelle Energiekrise hätte nichts mit dieser Entscheidung zu tun, der Entschluss habe bereits im letzten Jahr festgestanden. Brandl gehe es bezüglich seines Beschlusses gut, aber es sei "auch ein weinendes Auge dabei", so Weiß.

Auch die Pandemie sei nicht ursächlich für die baldige Schließung: "Sicherlich war Corona auch nicht einfach für uns, aber es hat funktioniert, das war kein Grund", erklärt Brandls Lebensgefährtin. Viele Kunden hätten bereits auf das baldige Aus des Feinkostladens reagiert und auch Mails geschrieben: "Alles mit großem Bedauern", so Weiß. Die übrigen Mitarbeiter hätten bereits andere Jobangebote.

Auf die Frage, ob der Laden bereits einen Nachmieter oder Nachfolger habe, antwortet Weiß: "Tatsächlich gibt es Nachfragen und Interessenten, aber es ist noch nichts spruchreif." Abschließend danke "Brandl's Räucherkammerl" in Nürnberg seinen Kunden für die Treue. Ob das Feinkostgeschäft wirklich bis zum allerletzten Tag im März geöffnet haben wird, werde sich ebenfalls noch entscheiden.

