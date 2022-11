Der Rundgangstag Kongresshalle am Samstag, 19. November 2022, bietet von 10 bis 16 Uhr Einblicke in bisher nicht zugängliche Bereiche des Gebäudes und zeigt Perspektiven für die zukünftige kulturelle Nutzung der Kongresshalle auf. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger ab sofort unter tickets.nuernberg.de für die kostenlosen Rundgänge durch den bislang nicht öffentlich zugänglichen Bau anmelden. Sie sind kostenfrei, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Die Teilnehmerzahl je Führung ist auf 15 Personen begrenzt. Es gelten die tagesaktuellen Schutz- und Hygieneregeln aufgrund der Covid-19-Pandemie. Das Tragen einer FFP2-Maske im Inneren der Kongresshalle ist aufgrund baulicher Gegebenheiten verpflichtend. Weitere Informationen gibt es unter go.nuernberg.de/kongresshalle.

Die Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg gehört zu den größten baulichen Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus. 1935 wurde mit dem Bau begonnen, fertiggestellt wurde er nicht. Die Stadt Nürnberg verfolgt nunmehr intensiv das Vorhaben, das in weiten Zügen bislang ungenutzte Bauwerk in umfassenderem Rahmen als bisher kulturell zu nutzen.

Zum einen sollen hier Arbeitsräume für die Produktion und Präsentation von Kunst aller Sparten entstehen; Ateliers und Proberäume für visuelle Kunst, Musik, Literatur und Theater und Tanz. Zum anderen soll nach dem Beschluss des Stadtrats vom 30. Juli 2022 in der Kongresshalle ab 2025 das Nürnberger Staatstheater ein Ausweichquartier beziehen. Beide Kopfbauten der Kongresshallen werden seit Jahrzehnten bereits genutzt durch die Nürnberger Symphoniker und das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.

Die Rundgänge wollen informieren über die geplanten Kunsträume und die baulich-inhaltlichen Dimensionen der Ausweichspielstätte des Staatstheaters. An einem Informationsstand besteht zudem die Möglichkeit, sich über die Arbeit eines Planungsteams zu informieren, das mit der integrierten Stadtentwicklung für den Nürnberger Südosten betraut ist.

Weitere allgemeine Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an zep@stadt.nuernberg.de oder telefonisch dienstags bis freitags zwischen 9 und 13 Uhr unter 09 11 / 2 31-2 02 82.

Vorschaubild: © Jürgen Schmidtlein / pixabay.com (Symbolbild)