Da muss der Hunger wohl riesig gewesen sein: Laut einem Jodel-Post hat ein Zweijähriger minutenlang geweint, weil er nicht zu seiner Pizza in den Ofen durfte. Der Merkur berichtete.

Ein Post sorgte in Nürnberg für besonders viel Schmunzeln unter den Nutzer*innen: Ein Elternteil - ob Mutter oder Vater ist aus dem Post nicht herauszulesen - schildert eine Begebenheit in der heimischen Umgebung, wahrscheinlich der Küche. Der zweijährige Sohn sei untröstlich, weil er seinen Willen nicht bekomme: „Er heult seit 10 Minuten, weil er nicht mit der Pizza in den Backofen kann.“

"Also ich würde lieber in den Kühlschrank wollen": Jodel-Community amüsiert

„Habe einen Zweijährigen zu verkaufen“, kündigt der Elternteil des Kindes in dem Post humorvoll an. Und: "Nehme jedes Angebot an." Ein Nutzer spöttelte daraufhin belustigt: "Du bist aber auch fies. Nichts darf er." Eine andere Antwort spielte auf die sommerliche Hitzewelle an: "Also ich würde lieber in den Kühlschrank wollen."

Auf der Plattform Jodel werden häufig die kuriosesten Geschichten geteilt. Da man auf der Plattform standardmäßig anonym postet, sind viele Menschen eher dazu bereit, Privates preiszugeben.

