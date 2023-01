Nürnberg auf Platz 1: Ranking der beliebtesten deutschen Planetarien

Nicolaus-Copernicus-Planetarium : "Sterngucker-Ort" erfreut sich großer Beliebtheit

: "Sterngucker-Ort" erfreut sich großer Beliebtheit "Google-Bewertung", "Eintrittspreis" und mehr: Das sind die Auswahlkriterien

Das Reisegutscheinportal tripz.de habe wissen wollen, welcher „Sterngucker-Ort“ der Beste in Deutschland ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Dafür seien rund 60 Planetarien nach den folgenden Kriterien gerankt worden: "Google-Bewertung", "Eintrittspreis", "Öffnungszeiten" und "Anzahl der Events und Veranstaltungen". Insgesamt hätten so maximal 22 Punkte erreicht werden.

Nicolaus-Copernicus-Planetarium in Nürnberg auf Platz 1: "Einziges Großplanetarium Bayerns"

Der erste Platz gehe mit 17,5 Punkten an das Nicolaus-Copernicus-Planetarium in Nürnberg. Seine Beliebtheit werde bei Google mit 4,5-Sternen belohnt und auch die "große" Auswahl von über 50 Events sowie die Öffnungszeiten von dienstags bis sonntags hätten den "Sterngucker-Ort", der zudem das "einzige Großplanetarium Bayerns" sei, auf dem ersten Platz im Ranking von tripz.de platziert.

Fans von Sternen und Planeten können aus den vier Veranstaltungs-Kategorien "Astronomie", "Kinder", "Wissenschaft" und "Kultur" wählen. Unter anderem werden Themenshows wie "Ferne Welten – Fremdes Leben?" oder Live-Vorführungen wie "Kreuzfahrt am Himmel – In 80 Minuten um die Welt" gezeigt, die faszinierende Einblicke in die unendlichen Weiten des Weltraumes bieten.

Platz 2 und 3 nach dem Nicolaus-Copernicus Planetarium in Nürnberg sind an das Planetarium Fulda und an das ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum Garching gegangen. Platz 4 bis 9 ergatterten: Zeiss Planetarium Bochum (Platz 4), S-Planetarium Augsburg (Platz 5), Science Dome Heilbronn (Platz 6), Planetarium Merseburg (Platz 7), Mediendom Kiel (Platz 8), Sternwarte und Planetarium "Sigmund Jähn" Rodewisch (Platz 8), Planetarium Hamburg (Platz 9).

Auch interessant: Lidl-Filiale am Nürnberger Hauptbahnhof geschlossen - Unternehmen erklärt Hintergrund