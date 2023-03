Personengruppe beraubt Jugendlichen - Nürnberger Kripo bitte um Hinweise: In Nürnberg ist es am vergangenen Wochenende zu einem gewalttätigen Raubüberfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, beraubten am Samstagabend (4. März 2023) im Nürnberger Stadtteil Wöhrd mehrere Unbekannte einen 17-Jährigen und verprügelten dessen Begleiter. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Pressemitteilung des Präsidiums wurden gegen 21.20 Uhr zwei 17-Jährige im Cramer-Klett-Park von einer Personengruppe angesprochen. Die Unbekannten forderten die beiden Jugendlichen dazu auf, ihr mitgeführtes Bargeld auszuhändigen. Nachdem die Teenager der Aufforderung nicht nachgekommen waren, wurden sie von den Unbekannten durchsucht.

Nürnberg: 17-Jähriger erleidet Schläge und Tritte - so werden die Täter beschrieben

Im weiteren Verlauf entrissen Mitglieder der Gruppe einem der 17-Jährigen gewaltsam dessen Handschuhe. Auf seinen 17-jährigen Begleiter schlugen und traten sie ein. "Als ein 20-jähriger Bekannter den beiden 17-Jährigen zu Hilfe kommen wollte, wurde er ebenfalls von den Unbekannten geschlagen", erklärt das Polizeipräsidium.

Anschließend flüchtete die Personengruppe mitsamt den erbeuteten Handschuhen in Richtung der U-Bahn-Station Rathenauplatz. "Der 17-Jährige und der 20-Jährige wurden durch den Angriff leicht verletzt", konstatiert die Polizei.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, mit einer Vielzahl von Streifen, sei die Personengruppe bislang unerkannt geflüchtet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Personengruppe wird demnach wie folgt beschrieben:

Circa fünf bis acht Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren

Ein Mitglied der Gruppe trug eine weiße Jogginghose

Nürnberger Kriminalpolizei startet Zeugenaufruf - Ermittler bitten um Hinweise

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, unter anderem aufgrund des Verdachts eines Raubdelikts, übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.