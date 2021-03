Am Dienstag, 30. März 2021, kam es gegen 05:15 Uhr in der Geisseestraße in Nürnberg auf Höhe des Gartenbaumarkts Pflanzen Kölle zum Bruch einer Trinkwasserleitung, teilt die N-ERGIE Netz GmbH mit. Der folgende Wasseraustritt zieht Reparaturarbeiten und die vorübergehende Vollsperrung der Fahrbahn nach sich.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden zuerst an den Schadensort gerufen. Da sich durch das austretende Wasser die Asphaltdecke nach oben gedrückt hatte und das sichere Befahren der Geisseestraße in beiden Richtungen nicht mehr gewährleistet war, richteten sie umgehend eine provisorische Absperrung ein.

Die Monteure der N-ERGIE Netz GmbH haben den Wasseraustritt mithilfe der Absperrschieber um 06:15 Uhr gestoppt. Derzeit richtet die N-ERGIE Netz GmbH in Zusammenarbeit mit der Firma Hahn die Baustelle und die Absperrung ein.

Wann die Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung abgeschlossen sind und die Gewerbeobjekte im direkten Umfeld der Schadensstelle wieder mit Trinkwasser versorgt werden können, steht derzeit noch nicht fest. Ebenso ist aktuell noch unklar, wie schwer die Fahrbahn beschädigt wurde, wie lange die Straßenarbeiten dauern werden und wann die Geisseestraße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Die Zufahrt zu den Parkplätzen aller anliegenden Einkaufsmärkte bleibt während der Sperrung möglich. Die Bushaltestellen Geiseestraße, Geisseestraße Mitte und Kreuzerstraße werden vorübergehend nicht mehr durch die VAG angefahren.

Die N-ERGIE Netz GmbH bedauert die Beeinträchtigungen und bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.