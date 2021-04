Gebrauchte Laptops in Nürnberg dringend gesucht: Das Ehrenamtsprojekt „Digiteers“ der Stadt Nürnberg für bildungsbenachteiligte Schülerinnen, Schüler und Auszubildende sucht gebrauchte Laptops. Soziale und digitale Teilhabe verschmelzen zunehmend miteinander und der Bedarf an digitaler Ausstattung und Zugang sei in vielen Familien lückenhaft. Hier hilft „Digiteers“, ein Projekt der Stabsstelle Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Nürnberg mit dem Rotary-Club Nürnberg Connect und inopia foundation e.V.

Es hätten sich bereits viele Ehrenamtliche gemeldet, um gespendete Geräte auf Vordermann zu bringen und weitergeben zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach Übergabe der Spende würden die Festplatten verlässlich gelöscht und die Geräte neu bespielt. Wer einen gebrauchten Laptop spenden möchte, kann sich per E-Mail an digiteers@stadt.nuernberg.de wenden. Alle Informationen zum Projekt in Nürnberg im Internet unter: https://www.nuernberg.de/internet/nuernberg_engagiert/digiteer.html .