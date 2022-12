Nürnberg: Gasthaus "Pegnitztal" schließt in wenigen Tagen - Betreiber nehmen traurig Abschied

"Gasthaus Pegnitztal" in Nürnberg macht dauerhaft zu. Der Wirt sieht nach 16 Jahren, in denen er das Lokal in Eigenregie betrieben hat, keine andere Möglichkeit als eine Schließung. "Wir machen nicht zu, weil nichts los ist", erklärte "Pegnitztal"-Inhaber Thomas Hoffmann Doch schon bald ist Schluss. Dasin Nürnberg. Der Wirt sieht nach 16 Jahren, in denen er das Lokal in Eigenregie betrieben hat,als eine Schließung. "Wir machen nicht zu, weil nichts los ist", erklärte "Pegnitztal"-Inhaber Thomas Hoffmann erst vor wenigen Wochen im Gespräch mit inFranken.de . Hoffmann fing 1998 als Aushilfe in der fränkischen Wirtschaft an - seit 2006 betreibt er die Gaststätte - gemeinsam mit seinem Kollegen Cenk Aksu - selbst.

"Noch 10 Tage, dann ist es leider so weit", halten die Nürnberger Gastronomen am Donnerstag (15. Dezember 2022) in einem öffentlichen Statement fest. "Irgendwann hat alles ein Ende, dann schließt das Gasthaus Pegnitztal seine Tür für immer ab." Die Wirtsleute zeigen sich in Hinblick auf das nahende Restaurant-Aus merklich bewegt. "Es war uns eine Ehre und wir sind Euch, unseren Mitarbeitern und allen, die daran beteiligt waren, dankbar für die letzten 16 Jahre."

"Gasthaus Pegnitztal" in Nürnberg für immer geschlossen - traurige Gäste danken langjährigen Wirtsleuten

Die beiden Wirtsleute wünschen ihren Gästen zugleich eine schöne Weihnachtszeit. "Lasst Euch nicht stressen, besinnt Euch auf das, was wichtig ist im Leben", betonen die "Pegnitztal"-Verantwortlichen wenige Tage vor Heiligabend.

Die Trauer unter den Stammgästen ist unterdessen groß. "Oh nein", hält eine Frau im Netz fest - gefolgt von einem weinenden Emoticon. "So schade!!!", betont eine andere. "Euch ganz viel Glück und alles Liebe in der Zukunft." Ein ehemaliger Mitarbeiter erinnert sich offenkundig auch positiv an seine Vergangenheit im Gasthaus. "Alles Gute für euch. Denke gerne an die gemeinsame Arbeitszeit und den Spaß, den wir hatten, zurück."