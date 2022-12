Lauf an der Pegnitz: "Backstube Rothmeier" schließt Ende Dezember

Ende Dezember Ausverkauf läuft: Fränkische Familienbäckerei trennt sich von Ladeneinrichtung

Fränkische Familienbäckerei "Verkaufen alles": Backofen, Teigmaschinen, Tortenplatten, Regale & Co. suchen neue Besitzer

Nach 36 Jahren ist Schluss: Die "Backstube Rothmeier" in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) macht in Kürze zu. Inhaberin Petra Rothmeier äußerte sich gegenüber inFranken.de erst kürzlich zu den Hintergründen der Ladenschließung. Der letzte Verkaufstag ist an Silvester. Danach verabschieden sich die Bäckerei-Betreiberin und ihr Ehemann in den Ruhestand. Das Paar hat die Backstube seit 1986 geführt. Aktuell läuft bereits ein großer Ausverkauf vor Ort. Ob Backofen, Maschinen, Formen oder zahlreiche Kleinteile - "alles muss raus".

Lauf an der Pegnitz: "Backstube Rothmeier" verkauft wegen Schließung gesamte Ladeneinrichtung

"Wir verkaufen alles - auch das Inventar", erklärt Petra Rothmeier im erneuten Gespräch mit inFranken.de. "Die gesamte Ladeneinrichtung muss raus." Dazu zählen demnach auch Knet- und Rührmaschinen, Tabletts, Stollenhauben, Aluminiumbleche und Tortenringe. "Auch unseren Riesenbackofen will ich loswerden", sagt die Inhaberin der Laufer Familienbäckerei. Dieser soll nach der Schließung des Betriebs ausgebaut werden. "Solang der Produktionsprozess in Gange ist, geht das natürlich noch nicht", hält die 62-Jährige fest.

Das derzeit noch benötigte Inventar, zu dem auch der Backtisch und die großen Edelstahlregale zählen, kann entsprechend erst im neuen Jahr den Besitzer wechseln. Etliche kleinere Einzelstücke sind dagegen jetzt schon im Laden zu erwerben. "Tortenringe habe ich nicht mehr viele", konstatiert Rothmeier. Das Gleiche gilt für Tortenplatten "Auch Alubleche habe ich schon jede Menge verkauft. Das ist wirklich erstaunlich."

"Die Sachen gehen reißend weg", berichtet die 62-Jährige. Welche Waren konkret verfügbar sind, kann sich der Backstuben-Inhaberin zufolge stetig ändern. "Alles ist laufend im Wandel". Wer Interesse an einem bestimmten Inventargegenstand hat, kann per Facebook Kontakt mit der "Backstube Rothmeier" aufnehmen. "Wir können die gewünschten Sachen dann zwei Tage zur Seite legen", erklärt Petra Rothmeier.

