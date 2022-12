Lauf: "Backstube Rothmeier" schließt nach 36 Jahren - "nicht mehr Tag und Nacht bereitstehen"

Lauf : Ende von Familienbäckerei nach 36 Jahren

Die "Backstube Rothmeier" in Lauf an der Pegnitz wird zum Jahresende schließen. "An Silvester ist unser letzter Tag", erklärt Petra Rothmeier. Im Gespräch mit inFranken.de erläutert sie die Hintergründe der Schließung der Bäckerei.

"Wir schließen aus Altersgründen, ich bin 62, mein Mann 73 Jahre alt, wir gehen in Rente", berichtet Rothmeier. Mit der aktuellen Energiekrise oder der Pandemie habe diese Entscheidung nichts zu tun, betont die Betreiberin der Backstube. "Wir freuen uns sehr, wir sind auch nicht traurig, wir haben noch Pläne und Ziele, wo wir nicht mehr Tag und Nacht bereitstehen müssen." Das Hauptgeschäft der Traditionsbäckerei seien Lieferungen, beispielsweise für Kirchweihen wie das Kunigundenfest in Lauf. Die "Backstube Rothmeier" beliefere das Fest unter anderem mit Brötchen für die dort angebotenen Bratwürste: "Wir sind in Lauf sehr bekannt", erklärt Rothmeier. Doch diese Arbeit sei auch sehr zeitintensiv und aufwendig.

Während des Gesprächs mit inFranken.de betritt ein Kunde die Bäckerei, der sein Bedauern für die Schließung ausdrückt. "So geht das am laufenden Band", sagt Rothmeier anschließend. Die Betreiberin erzählt außerdem: "Vermutlich hätten wir schon eher geschlossen, wenn Corona nicht gekommen wäre." Sie und ihr Mann hätten den Laden gepachtet und seien auf der Suche nach einem Nachfolger gewesen, durch Corona sei dieser Plan allerdings ins Wasser gefallen.

Ihre Söhne würden die Bäckerei ebenfalls nicht übernehmen: "Sie haben alle studiert und machen etwas anderes", so die Backstuben-Betreiberin. Nun werde der Pachtvertrag aufgelöst, was mit dem Laden danach passiere, wisse die 62-Jährige nicht: "Das ist Sache des Vermieters." An Silvester (31. Dezember 2022) werde der Backofen der Backstube Rothmeier in Lauf dann zum letzten Mal angeheizt.

