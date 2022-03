Nürnberg: Friseur will ukrainischen Geflüchteten helfen

Ungewöhnliche Aktion: Menschen aus Ukraine sollen sich ablenken können

Menschen aus sollen sich ablenken können "Bis heute nicht losgelassen": Kriegsleid in eigener Familie

in eigener Familie Mutter und Tochter aus Kiew sind als Erstes angemeldet

Der Friseur Marcel Schneider bietet ab Dienstag (08. März 2022) in seinem Salon "Coiffeur by Marcel" in Nürnberg in der Löwenberger Straße gratis Haarverschönerungen für ukrainische Geflüchtete an. Dabei sollen sich Familien in seinem Salon wohlfühlen und sich in der schweren Zeit etwas ablenken. Etwa 20 Familien können sich aktuell beim Friseursalon in der Löwenberger Straße anmelden. Über die Hintergründe dieser Aktion berichtet er inFranken.de.

"Haare schneiden nicht das Wichtigste": Das steckt hinter der Aktion des Nürnberger Friseurs

"Für morgen ist schon die erste Familie angemeldet, eine Mutter mit ihrer Tochter", berichtet Schneider. Oxana und Irina, beide aus der Hauptstadt Kiew, sollen sich - so der Wunsch des Inhabers - vor allem wohlfühlen. Mit der Verschönerung sollen sich die ukrainischen Familien ablenken von "den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine. Ich möchte einen kleinen Teil im Rahmen meiner Möglichkeiten dazugeben", berichtet Schneider.

"Ich weiß, dass Haare schneiden in diesen Zeiten nicht das Wichtigste ist, aber die Familien ein bis zwei Stunden ablenken, das würde ich gerne tun", betont er. Etwa 20 Familien sollen den Besuch bei ihm genießen, so der aktuelle Plan: "Wenn sich ein paar mehr anmelden sollten, mache ich natürlich gerne mehr", so Schneider weiter. Die Familie des Saloninhabers wisse, "was es bedeutet, wenn man alles verliert", berichtet Schneider. "Meine Mutter und Großeltern wurden aus dem damaligen Sudetenland (Heute: Tschechien) zwangsenteignet und mussten fliehen. Bis heute hat uns das in der Familie nicht losgelassen", so Schneider.

Es sei nicht das erste Mal, dass sich Marcel Schneider im sozialen Bereich engagiert. "Seit 20 Jahren engagiere ich mich für benachteiligte Kinder und Tiere in Not in Mittelfranken", schreibt er auf seiner Website. Der Saloninhaber aus Nürnberg setzt sich ebenfalls für die Integration von Geflüchteten ein. Elyas und Aiham, beide jesidische Flüchtlinge aus dem Irak, seien gerade bei ihm in Lehre. Die Hälfte seiner bei ihm in Lehre gegangenen sind laut eigener Aussage Menschen mit Migrationshintergrund.

Alle aktuellen Entwicklungen im Krieg gegen die Ukraine findet ihr hier in unserem Ticker.