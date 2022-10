Fahrgäste, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, müssen sich auf Änderungen einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten kommt es auf der S-Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Hartmannshof zu Schienenersatzverkehr und Fahrplanänderungen.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, also vom 10. auf den 11. Oktober 2022, beginnen die Bauarbeiten an der Linie. Das gab die DB Regio Bayern in einer Pressemitteilung bekannt.

Wegen Bauarbeiten: Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr in Nürnberg

Bis zur Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 13. auf den 14. Oktober 2022, werden die Arbeiten voraussichtlich andauern. Die Bauarbeiten finden immer nachts statt, von 0.15 Uhr bis etwa 2.15 Uhr.

Während dieser Zeit kommt es zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr auf dieser S-Bahnlinie. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs sind ausgeschildert. Weitere Informationen und die abweichende Fahrplantabelle finden Reisende auf bahn.de.

