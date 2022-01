Nürnberg: Riesige Corona-Demo am Sonntag (30. Januar 2022)

Stadt erwartet bis zu 40.000 Menschen

Aufzug per Allgemeinverfügung verboten : stattdessen Kundgebung mit Maskenpflicht

: stattdessen Kundgebung mit Aufrufe zu Verstößen bei Telegram - massive deutschlandweite Mobilisierung

Am Sonntag (30. Januar 2022) ruft die Szene der Corona-Demonstranten unter dem Motto "Mega-Demo in Nürnberg" erneut zu einer großen Demonstration auf. Dabei werden bis zu 40.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet.

Corona-Demo in Nürnberg: Trotz Verbot wird zu "Spaziergang" mobilisiert - Polizei alarmiert

Die Stadt befürchtet jedoch, dass bei einer Demonstration in dieser Größe das Einhalten von Mindestabständen und die Maskenpflicht nicht kontrolliert werden kann. Daher hat das Ordnungsamt eine stationäre Kundgebung am Volksfestplatz angeordnet und eine mobile Demonstration durch die Stadt untersagt. Außerdem wurde eine Allgemeinverfügung verhängt, durch welche verhindert werden soll, dass unangemeldete Demonstrationen stattfinden. In den sozialen Medien wird jedoch seit Tagen trotz der Allgemeinverfügung dazu aufgerufen, "spazieren zu gehen".

Angemeldet wurde die stationäre Versammlung von der Gruppierung "Schüler stehen auf". Nach heftiger Kritik an einem von der Polizei trotz Demo-Absage begleiteten "Corona-Spaziergang" am 30. Dezember 2021hat die Stadt Nürnberg ihre Strategie im Umgang mit diesen Versammlungen geändert.

Zuvor hatten Gegner der Proteste immer wieder bemängelt, dass in verschiedenen Chats Nürnberg als gegenüber den "Spaziergängern" besonders freundliche Stadt angepriesen worden sein soll. Die Polizei ist wegen der Mobilisierungen zur Sonntagsdemonstration seit Tagen alarmiert. Bei inFranken.de halten wir euch über das Demonstrationsgeschehen in Nürnberg am heutigen Sonntag aktuell auf dem Laufenden.