Hoher Besuch in Nürnberg: Weltstar Cliff Richard war am Montag (19. September 2022) im Kult-Restaurant "Bratwurst Röslein" am Rathausplatz zu Gast. Beim Personal hinterließ der britische Popsänger einen nachhaltigen Eindruck. "Das war der Wahnsinn", erklärt Wirt Michael Förster gegenüber inFranken.de merklich angetan. Dem Lokalbetreiber zufolge unterschied sich Richard vor allem in einem Punkt von vielen anderen Prominenten.

"Bratwurst Röslein" in Nürnberg: Benehmen von Cliff Richard begeistert

Cliff Richards Weltkarriere nahm in den 1950er-Jahren ihren Anfang. Heute gilt der Musiker neben Elton John als einer der erfolgreichsten britischen Künstler. Im Lauf der Jahrzehnte verkaufte Richard rund 250 Millionen Tonträger. Zu seinen größten Hits zählen "Dreamin'", "Some People", "My Pretty One" und "Miss You Nights". Im Jahr 1995 wurde er als erster Popstar von Königin Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. Trotz seiner beispiellosen Erfolge ist der weltbekannte Super-Promi offenkundig auf dem Boden geblieben. "Er hat so viel erreicht und hat trotzdem keine Starallüren", betont "Bratwurst Röslein"-Wirt Förster.

Sein freundlicher Umgang unterscheide ihn von vielen anderen Prominenten. "Das ist so ein angenehmer, sympathischer Mensch", sagt der Nürnberger Gastronom. "Das habe ich bei so manchem Z-Promi schon anders erlebt", gibt er zu bedenken. Richards Lokalbesuch wird ihm vermutlich noch lange im Gedächtnis bleiben. Auch der Fitnesszustand des inzwischen 81-jährigen Sängers flößte demnach Respekt ein. "Er war super in Form - und das in dem Alter", hält Förster beeindruckt fest.

Laut Schilderung des "Bratwurst Röslein"-Betreibers war Cliff Richard per Kreuzfahrtschiff nach Nürnberg gelangt. "Die Stadt fand er laut eigener Aussage sehr schön", berichtet Förster. Bei seinem rund zweistündigen Restaurant-Abstecher am Rathausplatz ließ sich der Superstar demnach eine halbe Ente schmecken. Das Trinkgeld sei anschließend sehr großzügig ausgefallen, erklärt der Wirt. Sein Fazit zum Besuch des weltberühmten Gastes: "Das war echt der Hammer."

