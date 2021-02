Stadt Nürnberg ruft den Katastrophenfall aus: Nach einem Brand im Großkraftwerk Franken ist die Fernwärmeversorgung in den Stadtteilen Gebersdorf und Röthenbach beeinträchtigt. Die Stadt Nürnberg hat daher den Katastrophenfall ausgerufen.

Stadt und N-Ergie haben Krisenstäbe eingerichtet. Sie stehen in direktem Austausch miteinander. In den betroffenen Stadtteilen befinden sich 1150 Anschlusspunkte für Fernwärme. Betroffen sind neben den Haushalten unter anderem auch große Betriebe, eine Klinik, Schulen, ein Einkaufszentrum sowie zwei Alten- und Pflegeeinrichtungen.

Update vom 09.02.2021, 09.18 Uhr: Nürnberg ruft Katastrophenfall aus

Die Stadt Nürnberg hat nach dem Brand im Großkraftwerk in Nürnberg den Katastrophenfall ausgerufen. Die N-Ergie hatte schon davor von Problemen mit der Fernwärme berichtet. Am Montagnachmittag hatte es den Brand in dem Großkraftwerk im Stadtteil Gebersdorf in Nürnberg gegeben.

Update vom 09.02.2021, 08.30 Uhr: Probleme mit der Fernwärme

Brand in Großkraftwerk in Nürnberg: Aktuell gibt es in einzelnen Stadtteilen Probleme mit der Fernwärme. Das Kraftwerk sei vorübergehend außer Betrieb genommen worden, teilte der Energieversorger N-Ergie am Dienstagmorgen in Nürnberg mit.

Am späten Montagnachmittag (8. Februar 2021) ist es zu einem Brand im Kraftwerk in Nürnberger Südwesten gekommen. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr Nürnberg ist im Großkraftwerk Franken im Stadtteil Gebersdorf ein Brand außer Kontrolle geraten, der sich aus bisher unbekannter Ursache vom Kesselhaus bis aufs Dach ausbreiten konnte. Die Feuerwehr Nürnberg sei demnach mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften vor Ort gewesen, um den Brand unter schwierigen Bedingungen unter Kontrolle zu bringen.

Vorherige Berichterstattung: Brand in Großkraftwerk in Nürnberg

Die Wärmezufuhr für einzelne Abnehmer müsse aufgrund des Vorfalles vorübergehend gedrosselt werden. Betroffen seien die Stadtteile Röthenbach und Gebersdorf. Zudem bittet der Versorger alle Kunden am Nürnberger Fernwärmenetz, trotz der niedrigen Außentemperaturen, den Heizungs- und Warmwasserbedarf auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Das könne helfen, den Engpass zu begrenzen.

Die Ursache des Brandes in dem Großkraftwerk des Betreibers Uniper am frühen Montagabend ist nach wie vor unklar, teilte die Feuerwehr mit. Die Größe des entstandenen Schadens könne noch nicht beziffert werden. Verletzte gab es nach bisherigen Angaben nicht. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gegen 17.15 Uhr waren bereits dichter Rauch und heller Flammenschein über dem Komplex zu erkennen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwachen 1 und 4 löschten den Brand von unten, soweit sie das Kesselhaus wegen der stark vom Brand beaufschlagten Stahlkonstruktion im Inneren überhaupt betreten konnten, und arbeiteten sich über einen Betontreppenraum auf das Dach des Kesselhauses vor, um dort ebenfalls die Flammen zu bekämpfen.

Die Freiwillige Feuerwehr Werderau verteidigte mit einer Riegelstellung das Maschinenhaus gegen ein Übergreifen des Brandes. Die Drohnengruppe der Feuerwehr Nürnberg kontrollierte derweil die Außenhaut des Gebäudes auf weitere Zeichen einer Brandausbreitung.

Um in dieser Höhe tatsächlich von außen etwas ausrichten und die Fassade des betroffenen Gebäudes genauer kontrollieren zu können, wurde ein entsprechend großer Teleskopgelenkmast angefordert. Über diesen kamen dann Einsatzkräfte der Höhenrettungsgruppe zum Einsatz, um die Fassade auf Glutnester in der Dämmung zu kontrollieren. Gegen 20 Uhr konnte mit dem Ablöschen des Brandes auf dem Dach "Feuer aus!" gemeldet werden. Um 22 Uhr konnte die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden, in der Nacht werden zur Kontrolle noch sogenannte Brandnachschauen durchgeführt.

Brandgeruch, aber keine ernsthafte Gefahr

Im Einsatz waren zeitweise ca. 120 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Im Verlauf des Brandes kam es im Umfeld des Kraftwerks teilweise zu Belästigungen durch den Brandgeruch, eine ernsthafte Gefahr bestand jedoch zu keiner Zeit.