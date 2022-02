Fränkisches Bierfest in Nürnberg soll 2022 stattfinden Ankündigung erfreut Brauer: "Das ist unten im Burggraben", erklärt Mike Schmitt vom Nikl Bräu in Pretzfeld. Normalerweise sind dort rund 40 "kleine, fränkische Brauereien" vertreten - wegen Corona musste das Fest jedoch die letzten zwei Jahre ausfallen. "Nach zwei Jahren Zwangspause freuen wir uns jedoch wahnsinnig, dass 2022 das Fränkische Bierfest wieder stattfinden kann", schreibt Nikl Bräu.

"Normalerweise ist auch immer eine Gastbrauerei außerhalb der Grenzen Frankens dabei", sagt Schmitt. Das Fest findet jedes Jahr in der letzten Pfingstferien Woche, "von Mittwoch vor Fronleichnam bis Sonntag" statt. In diesem Jahr falle das Datum somit auf den 15. Juni bis 19. Juni 2022.

Fränkisches Bierfest in Nürnberg findet statt: "Eines meiner Lieblingsfeste"

"Es gibt Musikbühnen und Essensbuden und natürlich viel Bier", sagt Schmitt. "Das ist eines meiner Lieblingsfeste, weil das Ambiente im Burggraben wirklich toll ist." Was Schmitt besonders freut: "Das ist ein Bierfest, das heißt, es gibt fünf Tage lang wirklich viel Bier. In all den Jahren hat es dort jedoch noch nie Streit gegeben. Das ist so ein friedliches Fest, das ist wirklich unglaublich."

Normalerweise gebe es bei derartigen Veranstaltungen "oft Stress und Schlägereien" - das komme auf dem fränkischen Bierfest jedoch nicht vor. "Die Planungen der Kollegen laufen auf Hochtouren und die Zeit rast", schreibt die Brauerei voller Vorfreude auf Facebook. "Das muss man einfach erlebt haben."

Alle Infos zum Bierfest im Nürnberger Burggraben gibt es auch auf der Website der Veranstalter.