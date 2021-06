Bester Metzger für Grillgut in Nürnberg: Auf Facebook konnten unsere Leser ihre Stimme abgeben und uns mitteilen, wo sie am liebsten ihr Fleisch kaufen.

Ob Bratwürste oder Steaks, es gibt viele Möglichkeiten, wo man in und um Nürnberg Grillfleisch erwerben kann. Die Leser von inFranken.de sind sich einig, wo es dabei das beste Fleisch gibt.

Die familiengeführte Metzgerei Kumpf existiert bereits seit 1900. Nach handwerklicher Tradition wird das aus der Region kommende Fleisch dort verarbeitet. Ihr findet die Metzgerei in der Erlenstraße 11 in 90441 Nürnberg.

Das Unternehmenist - wie der Name schon sagt - bekannt für die Nürnberger Rostbratwürste. Die könnt ihr hier im Werksverkauf erwerben. Die Adresse dafür ist Schwabacher Str. 17 in 90439 Nürnberg.

#7: Metzgerei Pfettner

Auch die 1928 gegründete Metzgerei Pfettner wirbt mit den berühmten Nürnberger Rostbratwürsten nach traditionellem Rezept. Hier gibt es aber auch Steaks und anderes Fleisch von Tieren aus der Region nach traditionellen Familienrezepten. Ihr findet die Metzgerei in der Ludwig-Feuerbach-Straße 42 in 90489 Nürnberg.

#6: Metzgerei Roland Lächele

Die Metzgerei Lächele im Landkreis Nürnberg achtet darauf, nur frisches Fleisch aus heimischer Schlachtung zur Wurstherstellung zu verwenden. Auch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG zeichnet die Metzgerei bei Prüfungen mit Gold, Silber und Bronze aus. Ihr findet die Metzgerei in der Grabenstraße 2 in 90552 Röthenbach an der Pegnitz.

#5: HoWe Wurstwaren KG

Im Werksverkauf von HoWe bekommt ihr sowohl die Handelsprodukte der Firma, wie zum Beispiel Nürnberger Rostbratwürste, als auch Fleisch- und Wurstspezialitäten aus der Region sowie ausgewählte saisonale Schmankerl. Um dort euer Grillgut zu erwerben, müsst ihr auf das Firmengelände in der Regenstraße 1 in 90451 Nürnberg. Die Einfahrt findet ihr in der Donaustraße.

#4: Metzgerei Kraft und Lehr

Die Metzgerei Kraft und Lehr hat einen eigenen Zerlegebetrieb, in dem eine große Vielfalt an Fleisch- und Wurstwaren für jeden Bedarf entsteht. Ihre Spezialität ist die Herstellung der bekannten Original Nürnberger und Fränkischen Bratwürste. Die Adresse der Metzgerei ist die Allersberger Straße 106 in 90461 Nürnberg.

#3: Metzgerei Meyer

Die Feinkostmetzgerei Meyer eröffnete vor 60 Jahren. Sie wollen mit ihrer Arbeit zu mehr Genuss und Lebensfreude der Menschen beitragen und legen dabei Wert auf regionales Handeln. Ihr findet die Metzgerei im Kirchenweg 39 in 90419 Nürnberg.

#2: Metzgerei Walk

Für die Metzgerei Walk stehen die Erwartungen und Wünsche der Kunden und organische Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen im Mittelpunkt. Wer sein Grillgut von der familiengeführten Metzgerei kaufen will, kann das zum Beispiel in der Königstraße 34 in 90402 Nürnberg machen. Es gibt aber auch 14 weitere Filialen in der Region. Die Adressen dafür findet ihr hier.

#1: Metzgerei Freyberger

Mit großem Abstand haben unsere Leser die Metzgerei Freyberger auf Platz 1 gewählt. Die beliebte Metzgerei wirbt mit Dry Aged Beef und vielen weiteren Leckereien. Die Filiale Katzwang findet ihr in der Katzwanger Hauptstraße 40 in 90453 Nürnberg, das Stammhaus Sperberstraße in der Sperberstraße 99 in 90461 Nürnberg.

