Der Action Sport Shop in der Allersberger Straße 36 in Nürnberg schließt zum Samstag (6. November 2021). Die Filiale hat zwölf Jahre Tauchsportler aus Nürnberg und Umgebung mit Tauchausrüstung und Kursangeboten versorgt. Nun findet ein großer Räumungsverkauf statt.

Der Geschäftsführer ist neben der Filiale in Nürnberg auch an der Leitung des Action Sport Tauchcenter Erlangen beteiligt. Seit 1988 ist die Filiale in Erlangen in Betrieb. Im Jahr 2009 kam dann die Filiale in Nürnberg als zweiter Standort hinzu. "Es stimmt mich traurig, weil viel Herzblut und Arbeit hineingeflossen ist. Es ist wie ein kleines Baby, das verloren geht", erklärt Geschäftsführer Hierl inFranken.de.

Aus für Action Sport Shop in Nürnberg: "Umsätze tierisch in den Keller gegangen."

Die Corona-Pandemie spielte für die Schließung der Nürnberger Filiale eine zentrale Rolle. "Während der Corona-Krise sind die Umsätze tierisch in den Keller gegangen", erklärt Hierl. "Wenn kein Tourismus stattfindet, kauft keiner Tauchausrüstung."

Neben der Corona-Krise ist ein zweiter Grund, dass der Online-Handel eine immer stärkere Konkurrenz für den Einzelhandel darstellt.

Für alle Tauchsportler aus Franken gibt es dennoch positive Neuigkeiten, denn die Filiale in Erlangen laufe gut und bleibe auch in Zukunft geöffnet, so Hierl. "Wir konzentrieren uns auf eine Filiale und hoffen, dass die Nürnberger Kunden den Weg nach Erlangen finden."

Räumungsverkauf in Nürnberger Filiale läuft

Zurzeit findet in der Nürnberger Filiale ein Räumungsverkauf statt. Dieser läuft seit Samstag, 23. Oktober, und endet mit der Filialschließung zum Samstag. "Der Räumungsverkauf läuft langsam an. Es ist aber nicht so, dass uns die Leute bisher die Tür einrennen", sagt Hierl.

Bis zum 6. November haben alle Tauchsportler die Chance, in der Nürnberger Filiale ein Schnäppchen zu machen.