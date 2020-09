Nürnberg vor 1 Stunde

Gewalt

80 Jugendliche liefern sich Massenschlägerei in Altstadt – und werden angefeuert

Mehrere Streifen der Polizei sind am Freitagabend in die Nürnberger Altstadt gerufen worden. Unter der Steubenbrücke lieferten sich etwa 80 Jugendliche eine Massenschlägerei. Rund 20 Umstehende feuerten die Jugendlichen an.