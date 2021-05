Nürnberger Pflege-Umschüler wird Hauptperson in Kampagne von Familienministerium: Der ehemalige Flugbegleiter Nedat Mitevski schult im Klinikum Nürnberg Nord derzeit zur Pflegefachkraft um. Mit seiner neuen Arbeit ist der 38-Jährige rundum zufrieden. Um seinen Beruf anderen näherzubringen, ist er nun Teil einer deutschlandweiten Pflegekampagne des Bundesfamilienministeriums.

Mitevski war schon als Friseur und im Online-Marketing tätig. Zuletzt arbeitete er fast sechs Jahre als Flugbegleiter. Die Corona-Pandemie habe ihn dann dazu, gebracht sich beruflich umzuorientieren, so der 38-Jährige gegenüber inFranken.de. Für Mitevski sei naheliegend gewesen, dass er wie bisher mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Die Corona-Krise habe ihm außerdem vor Augen geführt, dass Menschen immer wieder auf Unterstützung und Pflege angewiesen sind. Diese Motivation und sein Wunsch nach einem krisensicheren Job führten zu folgender Entscheidung: Im September 2020 begann er eine dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann am Nürnberger Nordklinikum.

Nürnberg: Umschüler am Nordklinikum ist Gesicht von bundesweiter Pflegekampagne

"Es gab bisher keinen Tag, an dem ich die Entscheidung bereut habe", berichtet Mitevski. Zu seinem früheren Job sieht er sogar einige Parallelen. Schließlich sei es schon als Flugbegleiter seine Aufgabe gewesen, für Sicherheit und Wohlbefinden zu sorgen. Auch seine Kommunikationsfähigkeit komme ihm zugute. Der Unterschied ist jetzt: "Dass ich den Menschen noch ein Stück näher komme."

Besonders während der Corona-Krise ist er laut eigenen Angaben sehr froh über die sozialen Kontakte in seinem Beruf. Er schätze außerdem, dass er etwas bewirken und verändern könne. Um auf den Beruf der Pflegefachkraft aufmerksam zu machen, beteiligt sich Mitevski jetzt an der Kampagne "Mach Karriere als Mensch!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Die Informationskampagne des BMFSFJ ist Teil der "Ausbildungsoffensive Pflege (2019-2023)". "Ein zentrales Ziel der Offensive ist es, die Zahl der Auszubildenden und ausbildenden Einrichtungen bis 2023 um zehn Prozent zu erhöhen", schreibt das Bundesfamilienministerium zum Start der Kampagne vor zwei Jahren. Zu den aktuellen Projekten der Kampagne gehört jetzt auch der Imagefilm zum Thema "Umschulung zur Pflegefachkraft“. Dieser soll helfen, dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Eine der drei Hauptpersonen des Films ist Nedat Mitevski.

"Schonungslos": Nürnberger wird Gesicht einer bundesweiten Regierungskampagne

Man versuche so Menschen, die sich in einer Phase des Umbruchs befinden, und möglichen Auszubildenden den Beruf näherzubringen. "Sie sollen motiviert werden, sich damit auseinanderzusetzen, ob das nicht eine Option ist", so der 38 Jahre alte gebürtige Bamberger. Seine Bewerbung sei eine sehr spontane Sache gewesen, berichtet Mitevski. In einer Mail hatte ein Lehrer des Centrums für Pflegeberufe Nürnberg demnach nach Interessenten gesucht. Mitevski meldete sich und reichte ein kurzes Bewerbungsvideo ein. Drei Wochen später sei die Zusage gekommen, über die sich der angehende Pflegefachmann sehr gefreut habe.

Den Inhalt des Imagefilms beschreibt er folgendermaßen: "Die Kampagne ist so aufgezogen, dass neben mir noch zwei weitere Azubis in ihrem Pflegealltag begleitet werden." So ermögliche der Imagefilm einen Einblick in die Akutpflege, die ambulante Pflege und die stationäre Langzeitpflege. Der Dreh selbst habe ganze zehn Stunden gedauert und sei sehr aufregend gewesen. Mit dem Ergebnis ist Mitevski voll und ganz zufrieden: "Der Film ist super geworden!" Besonders gut finde er, dass die Kampagne ehrlich und schonungslos sei. Nicht nur die schönen Seiten des Berufs werden thematisiert.

"Es ist wichtig, dass man den Leuten zeigt, wie Pflege aussieht", findet er. Der fertige Imagefilm ist am 14. Mai 2021 unter anderem auf der Internetseite der Pflegekampagne des BMFSFJ veröffentlicht worden. Ob Nedat Mitevski nach seinen Tätigkeiten im Online-Marketing und als Friseur und Flugbegleiter in seinem Beruf als Pflegefachmann nun angekommen ist, könne er noch nicht sagen. Für ihn steht aber fest: "Für die nächsten Jahre ist es definitiv das Richtige." Er finde einen gewissen Sinn in der Arbeit, die er nun mache, und sei damit sehr glücklich.

