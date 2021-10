Nürnberg vor 1 Stunde

Festnahme

29-Jähriger flüchtet vor einer Kontrolle und beißt Polizist in den Unterarm

Am Mittwoch fielen den Polizeibeamten ein 29-jähriger Mann in Nürnberg auf. Dieser wehrte sich vehement gegen eine Kontrolle, trat nach den Beamten und biss schließlich einen Polizisten in den Arm.