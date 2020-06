Neueröffnung des „Pasta e Vino“ in Nürnberg: Seit dem 18. Mai wird die Nürnberger Nordstadt um ein Lokal bereichert. In der Osteria „Pasta e Vino“ dreht sich – wie der Name schon sagt – alles um Pasta und Wein. „Einfach, lecker, gut“, heißt das Motto des Lokals, das in einem kleinen Eckhaus in der Welserstraße 57 untergebracht ist.

Inhaber Konstantinos Kamnakis sei von seiner Verlobten zum „Pasta e Vino“ inspiriert worden. Gemeinsam mit ihr betreibt er nun das Restaurant.

Familienbetrieb in der Nürnberger Nordstadt – Neueröffnung durch Corona erschwert

Noch letztes Jahr gingen in dem Eckhaus, damals noch „Nestecke“ genannt, ausgefallene kretische und griechische Speisen über Kamnakis Tresen. Gemeinsam mit seiner Verlobten Maria Giovanna, die selbst gebürtige Italienerin ist, wolle er nun mehr in Richtung Familienbetrieb gehen und ausschließlich italienische Gerichte servieren.