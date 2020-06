Corona-Sperrstunde gekippt: Das ändert sich für Restaurants und Biergärten in Bayern

Die Corona-Sperrstunde wurde gekippt, berichtet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Freitag (19. Juni 2020). Die Regelung, wonach die Abgabe von Speisen und Getränken sowohl in den Innenräumen von Gaststätten als auch auf Freischankflächen nur in der Zeit von 6 bis 22 Uhr erlaubt ist, wurde als "nicht rechtskonform" erachtet. Ein Gastwirt aus Unterfranken hatte die Corona-Sperrstunde angefochten.

Die Corona-Sperrstunde bezeichnet das Gericht als „unverhältnismäßig“. Denn die Öffnung der Gastronomie-Betriebe habe bislang zu keinem nennenswerten Anstieg der Corona-Infektionszahlen geführt.