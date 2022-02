Mevlana Nürnberg: Türkische Spezialitäten frisch vom Grill am Nürnberger Plärrer

Türkische Spezialitäten frisch vom Grill am Nürnberger Plärrer In den T op 10 im Google-Ranking : Das türkische Restaurant Mevlana Nürnberg ist beliebt in der Stadt

: Das türkische ist beliebt in der Stadt Öffnungszeiten, Speisekarte, Adresse- / Kontaktdaten und mehr: Hier erfährst du alles, was du zum Mevlana wissen musst

Wer Gegrilltes mag ist im Mevlana Nürnberg genau richtig. Hier bekommst du leckere türkische Spezialitäten. Aber nicht nur als Fleischliebhaber wirst du hier glücklich gemacht: Veganer und Vegetarier bekommen hier ebenfalls Leckereien geboten. In der Auswertung der meisten Suchanfragen bei Google, hat es das Mevlana Nürnberg in die Top 10 der Restaurants in Nürnberg geschafft - neben bekannten Lokalen wie beispielsweise dem Würzhaus Nürnberg oder auch dem Kokono Nürnberg.

Mevlana Nürnberg: Türkische Spezialitäten in orientalischer Atmosphäre

Im Herzen der Stadt - direkt am Plärrer - bekommen Gäste im Mevlana Nürnberg traditionelle türkische Gerichte serviert. Von Kebab-Spezialitäten direkt vom Grill bis hin zu Teigspezialitäten aus dem Holzofen gibt es hier alles, was das Herz begehrt.

"Willkommen bei Freunden", heißt es auf der Website des Restaurants in Nürnberg - Google-User sehen das ähnlich. Insgesamt bekommt das Mevlana Nürnberg in den Rezensionen 4,2 Sterne - und das bei fast 2000 Bewertungen. Besucher loben vor allem das feine Fleisch, das leckere Essen und das nette Personal im Nürnberger Restaurant.

Wer herausfinden möchte, ob das Mevlana Nürnberg zurecht in den Top 10 der meist-gegoogelten Restaurants in Nürnberg dabei ist, kann dem Lokal an sieben Tagen in der Woche einen Besuch abstatten.

Mevlana Nürnberg Öffnungszeiten: 7 Tage die Woche für Gäste da

Das türkische Restaurant hat laut Website an 7 Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Auch an Feiertagen gibt es im Mevlana in Nürnberg türkische Speisen zu genießen. Das sind die Öffnungszeiten des beliebten Lokals:

Montag bis Donnerstag 6 Uhr bis 0.30 Uhr

Freitag bis Samstag 6 Uhr bis 5 Uhr

Sonn- und Feiertage 6 Uhr bis 1 Uhr

Bei kurzfristigen Reservierungen bittet das Mevlana Nürnberg um telefonische Reservierung. Wer seinen Besuch länger im Voraus plant, kann das Online-Formular nutzen.

"Mega Essen", "frisch zubereitet" - Gäste loben das Mevlana Nürnberg: Hier findest du das Restaurant

Das Mevlana Nürnberg befindet sich direkt am Plärrer und ist deswegen besonders gut zu erreichen. Das ist der genaue Standort des Lokals:

Die Google-Rezensionen sprechen für sich: Die meisten Gäste sind hoch zufrieden - sowohl mit den Speisen als auch mit dem Service. Das sind die genauen Kontaktdaten des Mevlana Nürnberg:

Mevlana Restaurant

Gostenhofer Hauptstraße 18

90443 Nürnberg

Telefon: 0911 2744 411

Website: www.mevlana-restaurant.de

Speisekarte Mevlana Nürnberg: Türkische Spezialitäten - vom Frühstück bis zur Nachspeise

Egal, ob landestypische Speisen oder türkische Holzofenpizza: Die Speisekarte des Mevlana Nürnberg ist vielfältig. Kebab vom Grill, Gyros oder Pide aus dem Holzofen - sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier und Veganer finden hier ein passendes Gericht.

Willst du selbst einen Blick auf die große Speisekarte werfen? Hier findest du alle Gerichte im Überblick.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Nürnberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.