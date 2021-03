Händler macht Laden in Lauf auf, obwohl er nicht darf: Weil der Inzidenzwert drei Tage am Stück über 100 lag, gelten im Landkreis Nürnberger Land seit Samstag wieder verschärfte Corona-Regelungen. Händler, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, haben erneut zu. Die sogenannte Corona-Notbremse sieht das so vor. Auch Martin Rummel darf laut Infektionsschutzverordnung seinen Kunden lediglich vorbestellte Ware aushändigen - nach dem Prinzip "Click & Collect". Der Inhaber des Bergsportladens "Auf und Ab" in Lauf an der Pegnitz sperrte sein Geschäft allerdings trotz Verbots auf.

Dies hatte der Unternehmer zuvor in einem Facebook-Video angekündigt. "Wir machen da nicht mit. Wir bleiben offen." Seine Begründung: Durch die Terminvergabe und die relativ kleine Personenanzahl, die in den Laden dürfe, sei es möglich, die Kontrolle zu bewahren. "Das ist aus meiner Sicht völlig verantwortungsvoll", betonte Rummel im Vorfeld. Seinen Worten folgten nun Taten: "Wie angekündigt, haben wir normal aufgemacht", sagt er am Dienstag (30. März 2021) inFranken.de.

Laufer Bergsportladen widersetzt sich Corona- Notbremse

Laut Rummels Angaben haben am Samstag rund 15 Kunden den Laden aufgesucht. Am Montag seien es um die 20 gewesen. "Bislang bin ich sehr gut damit gelaufen", lautet Rummels vorläufiges Fazit. "Wir haben unzählige E-Mails und Anrufe bekommen haben, die uns ihren Zuspruch ausgedrückt haben. Das war ein unglaubliches Erlebnis."

Das Konzept in dem Bergsportshop sei dasselbe wie davor gewesen. "Wir hatten zwei, maximal drei Leute im Laden. Alles nur mit Termin und mit Maske. So wie es die letzten zwei Wochen davor auch gelaufen ist." Für seinen eingeschlagenen Weg habe er fast ausnahmslos Zuspruch erhalten. Die wenigen Menschen, die im Netz Sorgen geäußert hätten, habe er kontaktiert, um ihnen ihre Angst zu nehmen.

"Mit dem Schritt wollte ich einfach zeigen, dass einen vernünftigen Weg gibt, um eine gewisse Planungssicherheit zu haben." Als Einzelhändler kritisiere er die "zermürbende Ungewissheit“. "Wenn ich für 100.000 Euro Sachen bestelle, muss ich das ja auch irgendwie bezahlen. Ohne Ware im Haus kannst du nichts verkaufen." Er kenne viele Menschen aus der Gastronomie und anderen Bergsportläden, die ähnliche Probleme haben.

Unternehmer sieht "riesige Spaltung in der Gesellschaft"

Dabei gehe es seiner eigenen Branche noch relativ gut. "Bei Fahrrädern und Bergsport hat es letztes Jahr einen echten Auftrieb gegeben. Es gibt aber andere Branchen, die nicht so viel Glück hatten wie wir." Er selbst sei in der Lage gewesen, seinen Laden trotz zu erwartender Konsequenzen zu öffnen. "Ich habe noch die Mittel. Ich kann das Risiko noch eingehen, Bußgelder abzubekommen", hält der "Auf und Ab"-Inhaber fest. "Andere stehen da wie gelähmt. Die kommen nicht vor und zurück und müssen einfach gucken, was ihnen dieser Inzidenzwert da vorschreibt."

"Deswegen wollte ich einfach diesen Schritt wagen, um Mut zu machen und einen vernünftigen Weg aufzuzeigen." Er selbst sehe eine "riesige Spaltung in der Gesellschaft". "Da gibt es gefühlt nur Schwarz und Weiß." Einen gemeinsamen Nenner gebe es jedoch: "Ich sehe, dass viele erbost darüber sind, egal ob sie vorher die Regierungsmaßnahmen unterstützt haben oder nicht, dass es jetzt einfach langsam zu viel ist." Rummel hofft deswegen, "dass wir einen Weg finden, wie wir zusammenfinden und nicht jeder noch weiter seine eigene Mauer aufbaut. Das war eigentlich das, was mich dazu bewogen hat."

Er plädiert dafür, das Risiko einer Corona-Infektion zu minimieren und Kundenströme zu entzerren, indem man die Menschen nicht zwinge, geballt in einen Laden, sondern in mehrere zu gehen. "Das war kein Akt der Rebellion" betont Rummel. "Ich wollte einfach nur zeigen, wir können auch verantwortungsbewusst damit umgehen." Sein Appell an die politischen Entscheidungsträger: "Gebt uns die Chance, zu zeigen und zu machen."

"Wünsche mir, dass die Leute wieder ein bisschen Mut fassen"

Um Nachahmer gehe es ihm nicht. "Das muss jeder für sich entscheiden. Aber natürlich wünsche ich mir, dass die Leute einfach wieder ein bisschen Mut fassen - etwa Unternehmer, die jetzt ganz einfach auf dem Zahnfleisch laufen." Als Aufruf will Rummel seine Aktion aber nicht verstanden wissen.

"Natürlich bin ich mit dem Beispiel vorangegangen und habe es so laut gemacht, dass das andere Leute mitbekommen. Aber das muss jeder für sich entscheiden, ob er das für gutheißt." Um auszuschließen, in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden, kommuniziert der Laufer Ladenbetreiber lieber selbst - "damit jeder von mir persönlich hört, was ich zu sagen habe."

Corona-Krise: Im Landkreis Forchheim musste ein lokales Sportgeschäft schließen, weil der Vereinssport seit Monaten verboten ist.