Am Donnerstag (07.10.2021) gegen 18:20 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem Hund am Kunigundenberg in Lauf an der Pegnitz spazieren. Auf dem Froschleitenweg kam ihr eine unbekannte Dame mit mehreren, nicht angeleinten Hunden entgegen. Um die frei laufenden Hunde fernzuhalten, schlug die 33-Jährige mit einer Leine auf den Boden.

Dieses Verhalten wertete die Unbekannte als Angriff gegenüber ihrer Hunde. Deshalb schlug sie der 33-Jährigen mit einer Ballschleuder gegen den Oberkörper. Kurzerhand wollte die 33-jährige Geschädigte mit ihrem Mobiltelefon die Polizei verständigen, als die Unbekannte ihr das Handy entriss, es ein die Jacke steckte und davon lief.

Landkreis Nürnberg: Unbekannte beißt 33-Jährige in den Oberarm

Daraufhin forderte die 33-Jährige mehrfach ihr Telefon zurück und fasste schließlich in die Jackentasche der Unbekannten um es sich zurückzuholen. Die unbekannte Dame biss die Geschädigte anschließend in den Oberarm. Die 33-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Erst einige Minuten später händigte die unbekannte Frau das Handy wieder aus. Die Täterin wurde von der Geschädigten beschrieben als etwa 55 Jahre alten Frau, bekleidet mit einer dunklen Strickmütze, grauer Felljacke und braunen Stiefel. Sie führte einen braunen Chihuahua, einen weißen Jack Russel Terrier und einen braunen Mischling mit sich.

Hinweise zur Täterin nimmt die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz entgegen.