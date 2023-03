Am Dienstagvormittag (14. März 2023) lief Beamten der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitzwiese ein kleiner Yorkshire Terrier in die Arme. Und auch als sein Besitzer schon längst gefunden war, wäre der Kleine wohl liebend gern bei seinen Rettern geblieben.

Als der kleine Ausreißer den Beamten zulief, war im Bereich der Pegnitzwiesen weit und breit kein Frauchen oder Herrchen des Vierbeiners zu entdecken. Deshalb entschlossen sich die diensthabenden Polizisten, den Yorkshire Terrier im Tierheim Hersbruck in gute Hände zu geben - zumindest, bis sich der Besitzer ausfindig gemacht werden konnte. Über den Fall berichtete die Polizei Mittelfranken in einem Facebook-Post vom Dienstag.

Yorkshire Terrier läuft Polizisten in die Arme - und würde am liebsten bei ihnen bleiben

Auf der Fahrt ins Tierheim fand der kleine Hund aber offensichtlich großen Gefallen an seinen Rettern - und vor allem an deren Gefährt. Der Terrier hatte es sich im Streifenwagen "so gemütlich eingerichtet, dass er bei der Ankunft gar nicht mehr aussteigen wollte", schrieb die Polizei auf Facebook.

Am Ende ging die Sache aber für den Hund glücklich aus. Das Tierheim konnte den Besitzer schnell ausfindig machen und verständigen.