Mehrere Autos sind auf der A9 zwischen Hormersdorf und der Fahrbahnteilung am Hienberg am Samstagabend (17. September 2022) in einen Unfall verwickelt worden.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken bestätigt gegenüber inFranken.de, dass beide Fahrbahnrichtungen betroffen sind. Wie NEWS5-Material zeigt, befinden sich auf der Autobahn stark zerstörte Autos. Ein Gutachter ist derzeit auf der A9 zugange, weshalb eine Vollsperrung eingeleitet wurde.

Es hat sich ein Rückstau gebildet. Die Feuerwehr und der ADAC sind ebenfalls vor Ort. Informationen zu Verletzten liegen noch nicht vor.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.