Fujiyama Nürnberg: Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt

Eines der beliebtesten Restaurants der Stadt Weit vorne im Google-Ranking: Eines der beliebtesten asiatischen Lokale in Nürnberg

Eines der beliebtesten asiatischen Lokale in Nürnberg Öffnungszeiten, Speisekarte, Adresse, Kontaktdaten und mehr: Hier erfährst du alles, was du zum Fujiyama Nürnberg wissen musst

Das Restaurant Fujiyama Nürnberg ist eines der beliebtesten Lokale der Stadt - das sagt zumindest das Google-Ranking. Das asiatische Gasthaus landet hier auf Platz vier in den Top 10 neben Restaurants wie beispielsweise dem Würzhaus Nürnberg oder dem Kokoro Nürnberg.

Fujiyama Nürnberg - Einzigartiges Ambiente im Herzen der Stadt

Das Fujiyama Nürnberg bietet seinen Gästen feinstes Sushi und andere asiatische Gericht - und das in einzigartig modernem und trotzdem natürlichem Ambiente. Das Restaurant verspricht auf seiner Website klassische asiatische Spezialitäten in "ganz neuen Varianten".

Bei den Google-Rezensionen erhält das Fujiyama Nürnberg im Durchschnitt 4,4 Sterne. "Tolles Ambiente, super Essen", "geschmacklich phantastisch": Solche Rezensionen findet man bei Google viele. Der Großteil der Gäste ist vom Essen und vom Service im Nürnberger Restaurant begeistert.

Falls du dich jetzt auch gerne selbst vom Fujiyama Nürnberg überzeugen willst, dann statte dem Lokal doch einfach einen Besuch ab. Wir verraten dir hier alles, was du wissen musst.

Fujiyama Nürnberg Öffnungszeiten: Asiatische Küche an sieben Tagen die Woche

Laut Website ist das Fujiyama Nürnberg an sieben Tagen die Woche sowohl mittags als auch abends für Gäste geöffnet. Das sind die genauen Öffnungszeiten:

Montag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Dienstag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Mittwoch: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Donnerstag: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr & 17 Uhr bis 22.30 Uhr

Freitag & Samstag: 11.30 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag: 12 Uhr bis 22 Uhr

Wer mittags oder abends im Nürnberger Restaurant essen möchte, sollte reservieren, denn die Tische sind schnell weg. Reservierungen sind im Fujiyama Nürnberg laut Website nur telefonisch möglich.

"Stylisch und außergewöhnlich": Hier findest du das Restaurant Fujiyama

Das Fujiyama Nürnberg befindet sich mitten im Herzen der Stadt und ist deshalb auch zu Fuß optimal zu erreichen. Aber auch Parkmöglichkeiten sind im nahen Umkreis zu finden.

Gäste beschreiben das Fujiyama Nürnberg als "einmalig". In einer Rezension heißt es sogar "das schönste Restaurant Deutschlands". Wer sich das futuristische Innenambiente selbst anschauen möchte, erreicht das Fujiyama Nürnberg ganz einfach telefonisch oder direkt vor Ort. So lauten die genauen Kontaktdaten:

Fujiyama Nürnberg

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 1

90402 Nürnberg

Telefon: 0911 24035072

Website: www.fujiyama-nuernberg.de

Speisekarte Fujiyama Nürnberg: Mittagsmenü oder Abendkarte - die Auswahl ist groß

Gäste des Fujiyama Nürnberg bekommen eine große Auswahl an klassischen asiatischen Speisen geboten. Sowohl die Mittagskarte als auch die Abendkarte sind vielfältig. Sushi-Liebhaber kommen in jedem Fall auf ihre Kosten. Aber auch sonst setzt das Lokal auf Vielfältigkeit.

Von der asiatischen Suppe als Vorspeise über eine feine Hauptspeise - egal, ob Fleisch, Fisch, vegetarisch oder vegan - bis zum süßen Dessert, beispielsweise mit frischen Früchten der Saison: Hier wird jeder satt. Willst du selbst einen Blick in die Speisekarte werfen? Hier findest du das gesamte Menü des Fujiyama Nürnberg.

Das könnte dich auch interessieren: Hier erfährst du, welche Restaurants in Nürnberg es sonst noch in die Top 10 im Google-Ranking geschafft haben.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Nürnberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.