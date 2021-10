Seit Freitagmorgen (01.10.2021) gelten neue Corona-Lockerungen in Bayern. Betroffen sind unter anderem Clubs und Diskotheken, die ihren Betrieb unter Einhaltung der 3G-Regelungen wieder aufnehmen dürfen. In Würzburg in der Diskothek "Zauberberg", bereitet man sich zuversichtlich auf den Besucher-Ansturm vor. Auch in Nürnberg in dem Nachtclub "Mach1" wird am Freitag wieder gefeiert Foto: NEWS5 / Höfig Foto: NEWS5 / Höfig