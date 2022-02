Frankenstube Nürnberg : Typisch fränkische Speisen - mit Augenmerkt auf Frische, Regionalität und Geschmack

Seit über 30 Jahren gibt es das Wirtshaus Frankenstube Nürnberg schon. Ein echtes Traditionslokal in der Stadt. Fleisch, Gemüse und Co. bezieht das Restaurant in Nürnberg hauptsächlich direkt aus der Region. Schließlich vertritt das Lokal das Motto "Gutes Essen bedeutet Lebensqualität". In der Auswertung der meisten Suchanfragen bei Google, hat es die Frankenstube Nürnberg in die Top 10 der Restaurants in Nürnberg geschafft - neben bekannten Lokalen wie beispielsweise dem Würzhaus Nürnberg oder auch dem Kokono Nürnberg.

Wirtshaus Frankenstube Nürnberg: Klassische Hausmannskost und die nötige Abwechslung

Neben echten Klassikern wie Schweinebraten oder Schnitzel "Wiener Art" bietet der Koch des Wirtshauses auch täglich neue Gerichte auf einer wechselnden Speisekarte an. Wer also Lust hat auf traditionelle Speisen und die nötige Abwechslung ist in der Frankenstube Nürnberg gut aufgehoben. Auch Veganer und Vegetarier werden hier mit großer Auswahl versorgt.

Bei Google bekommt das Restaurant in Nürnberg 4,2 Sterne. Gäste sind vor allem vom "leckeren Essen" und der "prompten Bedienung" begeistert. Auch der Biergarten sorgt bei Gästen für Begeisterung.

Wenn du fränkische Speisen gerne magst und dich selbst von der Qualität des Wirtshauses Frankenstube in Nürnberg überzeugen möchtest, musst du dem Lokal selbst einen Besuch abstatten. Die Karte des Restaurants ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack eine große Auswahl

Öffnungszeiten Frankenstube Nürnberg: 7 Tage die Woche vom Mittagstisch bis zum Abendbrot

Das Nürnberger Wirtshaus hat laut Website an 7 Tagen die Woche für Gäste geöffnet. Auch an Feiertagen gibt es in der Frankenstube in Nürnberg leckere Speisen zu genießen. Das sind die Öffnungszeiten des beliebten Lokals:

Montag: 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Dienstag: 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Mittwoch: 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Donnerstag: 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Freitag: 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Samstag: 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag: 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Bei Fragen oder wenn man einen Platz reservieren möchte, kann man die Frankenstube Nürnberg telefonisch erreichen oder ganz einfach das Kontaktformular auf der Website nutzen.

"Sehr gute Küche", "netter Service" und "super Essen": Hier findest du die Frankenstube Nürnberg

Bereits seit mehr als 30 Jahren gibt es das Wirtshaus Frankenstube Nürnberg in der Nordstadt. Das ist der genaue Standort des Lokals:

Die guten Google-Rezensionen fallen bei der Frankenstube eindeutig aus. Gäste sind sehr zufrieden mit dem Service und auch mit dem Angebot des Wirtshauses. Das sind die genauen Kontaktdaten der Frankenstube Nürnberg:

Wirtshaus Frankenstube

Pilotystr. 73

90408 Nürnberg

Telefon: +49 911/ 35 11 07

Website: www.frankenstube.com

Speisekarte Frankenstube Nürnberg: Von fränkischen Klassiker bis hin zu wechselnden Spezialitäten

Neben Klassikern wie Schweinebraten, Rouladen oder Schnitzel "Wiener Art" bietet die Frankenstube Nürnberg auch andere, täglich wechselnde Gerichte, die frisch gekocht werden und aus regionalen Zutaten bestehen. Die Speisekarte des Wirtshauses wird laut Website täglich aktualisiert.

Alle Speisen gibt es bei der Frankenstube Nürnberg auch zum Mitnehmen. Wer möchte kann bei der Abholung eigene Gefäße mitbringen. Willst du selbst einen Blick auf die Speisekarte der Frankenstube Nürnberg werfen? Hier findest du sie.

